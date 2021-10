Bilaterale Arbeit an Volksinitiative: EU-Befürworter wollen in den EWR Die Europäische Bewegung Schweiz arbeitet an der Lancierung einer Volksinitiative, um die Beziehung zur EU langfristig zu sichern. Präsident Eric Nussbaumer will dabei den EWR-Beitritt anpeilen.

Hält den EU-Beitritt derzeit nicht für realistisch: Eric Nussbaumer, Präsident der Europäischen Bewegung Schweiz. Keystone

Die Europäische Bewegung Schweiz wolle den aktuellen Stillstand in den Beziehungen zur EU unverzüglich beenden, teilt die Pro-EU-Organisation am Sonntag mit. Hintergrund sind Berichte der Tamedia-Zeitungen über eine gemeinsame Volksinitiative von Grünen und Operation Libero. Die Europäische Bewegung arbeite selbst an der Lancierung einer Initiative, heisst es in der Mitteilung weiter.

Ein solches Vorhaben brauche aber eine breite Allianz aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. «Die Europäische Bewegung wird daher den Vorschlag der Operation Libero als einen möglichen Ausweg aus der Isolation sorgfältig prüfen», so die Mitteilung.

Für Präsident Eric Nussbaumer ist dabei klar, dass am Ende nur ein Beitritt zur EU oder doch zumindest dem EWR eine Lösung sei. «Machen wir uns keine Illusionen: in nächster Zeit sollten wir den EWR anstreben», wird Nussbaumer in der Mitteilung zitiert. (wap)