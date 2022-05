Bilanz Jahrestreffen Bündner Behörden blicken positiv aufs diesjährige WEF zurück Zum Ende des 51. WEF am Donnerstag ziehen die Bündner Behörden ein positives Fazit. Die Organisation und Zusammenarbeit verlief reibungslos und die Kundgebungen blieben friedlich.

Das diesjährige WEF wurde coronabedingt vom Januar in den Mai verschoben. Keystone

Am Donnerstag endete das 51. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos. Die Bündner Behörden blicken zum Abschluss positiv auf die jüngste Ausgabe zurück: Der Kanton Graubünden und Davos «festigten ihre Bedeutung als Kongressstandort und den Ruf der Schweiz als sicheren und friedlichen Ort des Dialogs und des Meinungsaustauschs», wie das Bündner Volkswirtschaftsdepartement am Donnerstag mitteilt.

Trotz der weltpolitisch angespannten Lage infolge des Ukraine-Krieges reisten «zahlreiche Staatsoberhäupter und Regierungsvertreter sowie eine hohe Zahl an Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft nach Davos.» Wie in den vergangenen Jahren hätten die Behörden eine erhöhte Kontroll- und Aufklärungstätigkeit angeordnet.

Insgesamt nahmen am WEF 85 völkerrechtlich geschützte Personen teil, für welche Schutzmassnahmen ergriffen wurden. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Dienste verlief laut Mitteilung reibungslos. Es habe keine sicherheitsrelevanten Zwischenfällen gegeben und überdies verliefen alle vier bewilligten Demonstrationen in Davos friedlich. (dpo)