Beziehungen Schweiz-EU Nach Ende des Rahmenabkommens: Bundesrat muss EWR-Beitritt prüfen Der Nationalrat hat den Bundesrat beauftragt, die Vor- und Nachteile einer Schweizer Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zu prüfen.

Bundespräsident Ignazio Cassis teilte Ende Februar mit, wie es mit den Beziehungen zur EU weitergehen soll. Keystone

Nach dem Scheitern des Rahmenabkommens hat der Bundesrat im Februar bekannt gegeben, dass ein zweiter Anlauf für ihn nicht infrage kommt. Stattdessen will er die bilateralen Verträge weiterentwickeln und die institutionellen Fragen der dynamischen Rechtsübernahme und der Streitbeilegung sektoriell regeln. Auf dem politischen Parkett zirkulieren aber noch andere Ideen für die Weiterentwicklung der Schweizer Beziehungen zur EU.

So hat der Nationalrat am Dienstag mit 112 zu 69 Stimmen ein Postulat überwiesen, das den Bundesrat beauftragt, die Option eines EWR-Beitritts zu prüfen. Der Vorstoss stammt von Roland Fischer (GLP/LU). Die EU habe wiederholt zu erkennen gegeben, dass sie ohne institutionellen Rahmen keine neuen bilateralen Abkommen abschliessen und bestehende nicht mehr aktualisieren wolle. Komme keine Lösung zur Rettung des bilateralen Weges zustande, sei der EWR ein «naheliegender Integrationsschritt», weshalb es eine erneute Debatte brauche.

SVP nach wie vor gegen EWR-Beitritt

Der Bundesrat zeigte sich in seiner Stellungnahme bereit, die Vor- und Nachteile einer EWR-Mitgliedschaft für die Schweiz zu prüfen. Gegenwehr kam in der Debatte am Dienstag von Seiten der SVP. «Der europäische Wirtschaftsraum wurde in einer legendären Abstimmung verworfen», sagte Roger Köppel (ZH). Durch die Teilnahme am EU-Binnenmarkt würde die Schweiz «an fremde Institutionen angedockt» und «in vielen Belangen ferngesteuert».

Das EWR-Abkommen trat 1994 in Kraft. Die Schweiz ratifizierte das Abkommen jedoch nicht, obwohl sie an den Verhandlungen beteiligt war. Der EWR-Beitritt wurde 1992 in einer Referendumsabstimmung äusserst knapp mit 50,3 Prozent der Stimmen abgelehnt. (agl)