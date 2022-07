Grossraubtiere Walliser Behörden wollen einen Wolf abschiessen In der Region Val-d'Illiez geht es einem Wolf an den Kragen. Er hatte 12 Nutztiere gerissen. Nun gaben die Walliser Behörden grünes Licht für dessen Abschuss. Der Druck auf Wölfe nimmt immer mehr zu.

Der Druck auf die Wölfe nimmt zu. Nun soll im Wallis ein Tier geschossen werden. Im Bild ein Wolf, der ein Reh gerissen hat. (Archivbild) Amt Für Jagd und Fischerei Graubünden

Frédéric Favre, der Vorsteher des Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport, habe den Abschuss angeordnet, teilte der Kanton Wallis am Freitag mit. Die Bewilligung ist nun rund zwei Monate gültig, solange sich Nutztiere im Abschussperimeter befinden.

Favre stützte sich bei seinem Entscheid auf eine Analyse der kantonalen Dienststellen. Diese hatten zwölf getötete Nutztiere in geschützter Situation gezählt. Ausserdem wurde die Präsenz eines einzelnen Wolfes nachgewiesen, wie es weiter heisst. Damit seien die Voraussetzungen für den Abschuss eines einzelnen Wolfes gemäss revidierter Jagdverordnung des Bundes erfüllt.

Seit vergangenem Sommer können kantonale Behörden eine Abschussbewilligung erteilen, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Für einen Abschuss muss ein Wolf innerhalb von vier Monaten mindestens zehn Schafe oder Ziegen in geschützten oder nicht schützbaren Situationen töten.

Immer mehr Widerstand gegen den Wolf

Wolfrisse sorgen aktuell für viel Aufregung: So hat ein Wolfsrudel im Kanton Graubünden in den vergangenen Tage zwei Mutterkühe getötet. In der Nacht auf Montag riss ein Wolf oberhalb von Elm im Kanton Glarus zwei Schafe.

Der Schweizerische Bauernverband hat am Donnerstag bereits reagiert und fordert rasche Lösungen. Er sieht die Alpwirtschaft gefährdet. Ins gleiche Horn bläst eine internationale Koalition, die den Schutz der Grossraubtiere herabstufen will. Insgesamt 14 Verbände aus der Schweiz, Österreich, Deutschland und Italien haben ebenfalls am Donnerstag eine entsprechende Resolution beschlossen.

Die Wolfsrisse sind auch im Parlament ein Thema: Die Umweltkommission des Ständerats hat einen neuen Gesetzesentwurf vorgelegt. Neu sollen Wölfe präventiv geschossen werden können. (abi)