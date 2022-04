Bevölkerungsschutz Funksystem Polycom: Nach Verspätungen und Fehlern soll es bald weitergehen Das erneuerte Funk-Sicherheitsnetz Polycom für Polizei, Feuerwehr, Sanität und Grenzwacht soll bald zum Einsatz kommen. Der reibungslose Betrieb ist allerdings noch nicht gesichert.

Das Polycom-Projekt steht nach wie vor auf wackligen Beinen. (Symbolbild) Keystone

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) erneuert zurzeit das Sicherheitsfunksystem Polycom, das die Kommunikation innerhalb und zwischen den Organisationen für Rettung und Sicherheit ermöglicht. Dazu gehören unter anderem Polizei und Feuerwehr sowie die Grenzwacht und Sanitätsdienste. Das Projekt stand bisher aber unter keinem guten Stern, mehrfach kam es zu Fehlern und Verspätungen.

Ab Juli soll es nun vorwärts gehen und das System in den Kantonen und beim Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit schrittweise eingeführt werden, wie das Babs am Donnerstag mitteilte. Eigentlich hätte der sogenannte Mass-Rollout schon ab Mai starten sollen, musste aber verschoben werden, weil «einige sicherheitsrelevante Funktionalitäten» fehlten, wie das Babs schreibt.

Softwarefehler bei Pilotversuch entdeckt

Obwohl das Projekt heute befriedigend vorangehe, erzeugten frühere Fehler und Verspätungen weiterhin hohe Projektrisiken, heisst es in der Mitteilung weiter. «Insbesondere kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden, dass alte und neue Komponenten über 2025 hinaus parallel betrieben werden müssen.»

Polycom ist alles andere als in trockenen Tüchern. So wurden bei einem Pilotversuch im Kanton Aargau, der seit Ende 2021 läuft, verschiedene Softwareprobleme im System festgestellt. Obwohl eine Vielzahl davon habe behoben werden können, übernimmt ab Mai Bern als zweiter Pilotkanton das neue System. Einen definitiven Plan für die Migration der weiteren Kantone will das Babs im Mai liefern. Das Ziel bleibe, bis Ende 2024 alle Basisstationen und Komponenten zu migrieren. (agl)