Betrug Ohne Piks zum Impf-Zertifikat: In Appenzell Ausserrhoden sind Schwindler aufgeflogen Genesen, geimpft oder Gauner. So interpretierten dreiste Fälscher die 3G-Regeln. Sie gaben vor, im Ausland geimpft worden zu sein und fälschten dafür Impfpässe.

Solche gelben Impfpässe fälschten die Betrüger um an ein Zertifikat zu gelangen. Keystone

Mit angeblichen Impfungen im Ausland wollten Betrüger ein Covid-Zertifikat erschleichen. Wie der kantonalen Führungsstabs Appenzell Ausserrhoden am Dienstag mitteilt, gingen den Behörden mehrere Fälscher ins Netz. Diese gaben vor, dass sie in Deutschland geimpft worden seien. Um dafür dann in der Schweiz ein gültiges Covid-Zertifikat zu erhalten, muss ein Bild des Impfpasses und der Identitätskarte beim Bundesamt für Gesundheit online eingereicht werden. Zwölf solcher Impfpässe stellten sich als gefälscht heraus.

Von den in Appenzell Ausserrhoden aufgeflogenen Personen sind drei im Kanton wohnhaft, neun Personen in anderen Kantonen. Die Betroffenen müssen sich wegen Urkundenfälschung und Erschleichen einer falschen Beurkundung verantworten. Das könnte für die Betroffenen durchaus unangenehmer werden als eine Impfung.

Ebenfalls habe der kantonale Führungsstab Appenzell Ausserrhoden die Fälschungen «umgehend anderen kantonalen Zertifikatsstellen, dem Bundesamt für Gesundheit und den Polizeibehörden gemeldet.» Es seien zahlreiche gleichartige Fälschungen auch in anderen Kantonen festgestellt worden. (mg)