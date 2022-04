BEsuch in Ukraine «Selbstprofilierungs-Trip»: SVP schiesst scharf gegen höchste Schweizerin Irène Kälin Nationalratspräsidentin Irène Kälin besuchte mit einer offiziellen Delegation die Ukraine. Die SVP unterstellt ihr «Katastrophentourismus». Dabei wird Kälin auch von einem Vertreter der Volkspartei begleitet.

Irène Kälin besuchte im Rahmen einer offiziellen Reise unter anderem den zerstörten Flughafen Hostomel, in der Nähe von Kiew. Keystone

Die höchste Schweizerin Irène Kälin ist am Mittwoch zu einem offiziellen Besuch in die Ukraine eingetroffen. Wie Agenturbilder zeigen, traf Irène Kälin in Kiew im Rahmen des Besuchs Ruslan Stefanchuk, den Präsidenten des ukrainischen Parlaments. sehen. Die SVP findet indes überhaupt keinen Gefallen an der Reise der Aargauer Grünen-Politikerin.

Grüne Logik: keine Kurzstreckenflüge mehr für Parlamentarier, aber NR-Präsidentin Kälin jettet mal eben für einen Selbstprofilierungs-Trip Richtung Ukraine. Auch der eingebettete Blick-Journi foutiert sich ums Klima. https://t.co/DUmb2xkkPk — SVP Schweiz (@SVPch) April 27, 2022

Auf Twitter bezeichnet sie Kälins Besuch als «Selbstprofilierungs-Trip». Zudem kritisiert sie die nach ihrer Ansicht «Grüne Logik», wonach die Nationalratspräsidentin in die Ukraine «jettet», während Parlamentarier auf Kurzstreckenflüge verzichten sollen.

Präsenz von SVP-Parlamentarier bleibt unerwähnt

Die SVP spricht damit eine Gesetzesrevision an, die auf eine parlamentarische Initiative des Luzerner Grünen-Nationalrates Michael Töngi zurückgeht. National- und Ständerat haben entschieden, dass Parlamentarier bei einer Reisezeit unter sechs Stunden künftig auf Flugreisen verzichten sollen.

In einem weiteren Post auf Twitter wirft die Volkspartei Irène Kälin überdies «Katastrophentourismus» vor. Was die SVP aber nicht erwähnt: Die Reise der höchsten Schweizerin erfolgte auf eine offizielle Einladung des ukrainischen Parlamentspräsidenten. Zudem reiste Kälin nicht alleine in die Ukraine. Nebst SP-Fraktionschef Roger Nordmann (VD) sowie Nationalrat Nik Gugger (EVP/ZH) ist auch ein SVP-Parlamentarier Teil der Schweizer Delegation: der Genfer Nationalrat Yves Nidegger. (dpo)