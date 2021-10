Berufsweltmeisterschaften Schweizer Aufgebot für WorldSkills 2022 in Shanghai steht fest 42 junge Berufstätige im Alter von 18 bis 22 Jahren werden die Schweiz an den Berufsweltmeisterschaften im kommenden Jahr in China repräsentieren.

42 junge Berufstätige vertreten die Schweiz an den WorldSkills 2022 in Shanghai. SwissSkills

Dies teilt die verantwortliche Organisation SwissSkills am Dienstag mit. 40 der 42 Namen stehen bereits fest, nur die Heizungsinstallateurinnen und -installateure sowie die Zimmerleute geben ihre Nomination erst in den nächsten Wochen bekannt. Die Auswahl der Repräsentantinnen und Repräsentanten, die allesamt eine Berufslehre erfolgreich durchlaufen haben, erfolgte im Rahmen der SwissSkills Championships. Zudem verfügten einige Berufszweige über alternative Selektionsverfahren, wie die Organisation schreibt.

Die gegenwärtige Equipe besteht aus 32 Männern und acht Frauen aus 15 verschiedenen Kantonen. Sechs Teilnehmer und Teilnehmerinnen entstammen der französischsprachigen Schweiz. Sieben Teammitglieder verfügen bereits über internationale Erfahrung von den EuroSkills, die im September im österreichischen Graz stattfanden. Insgesamt ist die Schweiz in 39 Wettkämpfen vertreten.

Den Teammitgliedern stehe in den nächsten zwölf Monaten eine «äusserst intensive, aber auch persönlich wie beruflich prägende Vorbereitungszeit» bevor, in der Mitteilung ist von rund 1000 Vorbereitungsstunden die Rede. Das Trainingsprogramm der jungen Talente umfasst nebst einer fachspezifischen Vorbereitung auch physische und mentale Elemente, hinzu kommen Auftritts- und Medienschulungen. Die WorldSkills finden vom 12. bis 17. Oktober 2022 in Shanghai statt. (dur)