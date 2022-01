Einkaufstourismus 2G-Regel gekippt: Jetzt können auch wieder Ungeimpfte Klamotten und Schuhe ennet der Grenze shoppen – fünf Antworten

Die bisher gültige 2G-Regelung für den Einkauf in Läden, die nicht der Grundversorgung dienen, ist in Baden-Württemberg passé. Mit dem jetzt geltenden 3G-Standard haben auch wieder ungeimpfte Schweizerinnen und Schweizer die Möglichkeit, in Städten wie Bad Säckingen beispielsweise Mode einzukaufen. Alles Wissenswerte in fünf Fragen und Antworten.