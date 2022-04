Armee Bundesrat will effiziente Cyber-Abwehr, die auch dezentral funktioniert Ein neues Konzept des Bundes zeigt auf, wie die Armee ihre Fähigkeiten im Cyber-Bereich weiterentwickeln kann. Sie soll in der Lage sein, sich selbst zu schützen und Bedrohungen aktiv abzuwehren.

Verteidigungsministerin Viola Amherd stellte das neue Konzept am Mittwoch vor. Keystone

Die neue «Gesamtkonzeption Cyber» soll als wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung der Armee bis 2030 dienen, schreibt das Verteidigungsdepartement (VBS) in einer Mitteilung vom Mittwoch. Auch der Ukraine-Krieg habe gezeigt, dass der Cyber-Raum eine zentrale Rolle bei der Vorbereitung und Führung eines Konflikts spiele, führte Verteidigungsministerin Viola Amherd vor den Medien aus. Der Bundesrat hat den Bericht zur Kenntnis genommen und sich für eine von drei darin vorgestellten Optionen entschieden.

Die Armee habe ihre Fähigkeiten im Cyber-Bereich bereits in den letzten Jahren verstärkt, so Amherd. «Die aktuelle Bedrohungslage zeigt aber, dass wir uns damit nicht zufriedengeben dürfen.» Die gewählte Option lege ein Schwergewicht darauf, Cyberangriffe jederzeit zu erkennen und abwehren zu können. Es brauche mehr Personal, in der Verwaltung würden die Stellen neu ausgerichtet. Cyber-Abwehr lasse sich jedoch nicht zentral sicherstellen, so die Verteidigungsministerin weiter.

Kostenpunkt von bis zu 2,4 Milliarden

Deshalb soll die Mehrheit der Bataillone und Kompanien in ihren Bereichen zu selbstständigen Einsätzen befähigt und mit entsprechenden Systemen ausgerüstet werden. Diese sollen mobil und von überall aus einsetzbar sein. «So können sie den gegnerischen, funkbasierten Datenaustausch in ihrem Einsatzraum eigenständig unterdrücken und die gegnerische Führungsfähigkeit auch auf taktischer Stufe beeinträchtigen», so das VBS.

Die gewählte Option erlaube es auch, die zivilen Behörden im Bereich Cyber stärker zu unterstützen. Bereits bestehende Leistungen sollen qualitativ verbessert werden. Die Umsetzung der Strategie soll schrittweise erfolgen und bis in die 2030er-Jahre dauern. Das VBS rechnet mit Investitionen von 1,6 bis 2,4 Milliarden Franken. (agl)