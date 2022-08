Bergunfälle Rekord: Rega fliegt im Juli über 2100 Helikopter-Einsätze Die Schweizerische Rettungsflugwacht hat im Juli einen traurigen Rekord geknackt. Ein Grund ist die Hitze. Vor allem Wanderer und Bergsteigerinnen müssen häufiger gerettet werden.

Die Rega flog erstmals mehr als 2000 Einsätze innert eines Monats. Keystone

In diesem Sommer gab es bislang viel Arbeit für die Rega: Insgesamt organisierte sie im Juli mehr als 2120 Helikopter-Einsätze. Das sagte Rega-Chef Ernst Kohler am Sonntag gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Dies seien 33 Prozent mehr als der Juli-Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Davor hat die Rega laut Kohler noch nie mehr als 2000 Einsätze innerhalb eines Jahres gezählt.

«Noch vor zehn Jahren war ein sogenannter 1000er-Monat für uns bemerkenswert», sagte der 59-Jährige. Dies sei in strengen Jahren im Februar, Juli und August vorgekommen. «Inzwischen zählen wir regelmässig fünf bis sechs solcher Monate.» Allerdings ist der Juli kein statistischer Ausreisser: In den letzten sechs Monaten flogen die Helikopter der Rega einen Viertel mehr Einsätze als im Rekordjahr 2021. Im Fünfjahresschnitt des ersten Halbjahres sind es einen Drittel mehr.

Zwar mache sich die Zunahme in allen Bereich bemerkbar. «Blicken wir aber auf die Rettungen von Menschen, die draussen aktiv sind, rücken wir deutlich häufiger für Wanderer und Bergsteigerinnen aus.» Gleichzeitig relativiert der Rega-Chef: «An einem schönen Sommertag nutzen etwa 80'000 Personen die Bergbahnen in der Schweiz. Wenn wir in dieser Zeit ein Dutzend Mal für Wanderer im Einsatz sind, passiert im Verhältnis sehr wenig.»

Schönes Wetter und Corona lockt viele in die Berge

Gründe für die Anstiege waren laut Kohler das schöne Wetter und der wenige Schnee. «Das lockte viele Leute schon früh in die Berge.» Corona habe dies zusätzlich befeuert: Viele hätten die heimische Bergwelt während der Pandemie wieder- oder neu entdeckt. «Das hallt bis heute nach», sagte Kohler. Dazu kommt die veränderte Bergwelt mit kleiner werdenden Gletschern und schmelzendem Permafrost, der die Felsen bröckeln lässt. Für Kohler ein «trauriges und auch gefährliches Bild».

Die veränderten Temperaturen würden sich zudem auf die Wanderwege und deren Qualität auswirken. Das Gestein werde lose, was auch in tieferen Lagen die Steinschlaggefahr erhöhe. Zudem sei der Boden nicht mehr so fest. «Wir treffen vermehrt auf Geröll, was wiederum fordernder Untergrund ist.»

Auch wirkt sich die Hitze auf die Konzentration und Leistungsfähigkeit aus. «Das ist sicher mit ein Faktor, der unsere Einsatzzahlen im Juli beeinflusst haben dürfte.» An der Ausrüstung fehle es den Wanderern hingegen nicht. Vielmehr würden sie die Wanderrouten nicht dem eigenen Können anpassen. «Sie überschätzen sich und vergessen, dass in den Bergen andere Regeln gelten als bei einer Wanderung im Flachland.» (abi)