Bedrohungslage Bundesrat sieht nachhaltige Verschlechterung im sicherheitspolitischen Umfeld Der Bundesrat will die sicherheitspolitische Früherkennung stärken. Die Spannung zwischen den westliche Mächten auf der einen sowie China und Russland auf der anderen Seite haben laut einem Bericht auch Auswirkungen auf die Schweiz.

In seinem Lagebericht nennt der Bundesrat auch das Risiko politischer Radikalisierung. (Symbolbild) Keystone

In seinem jährlichen Bericht zur Beurteilung der Bedrohungslage bezeichnet der Bundesrat das sicherheitspolitische Umfeld der Schweiz als «volatil» und stellt eine «nachhaltige Verschlechterung» fest. Als Grund nennt die Regierung in einer Mitteilung vom Mittwoch den Krieg in der Ukraine und die Zunahme der Spannungen zwischen den westlichen Staaten auf der einen sowie China und Russland auf der anderen Seite.

«Die rechts- und regelbasierte liberale internationale Ordnung ist mit grossen Herausforderungen konfrontiert», heisst es in der Mitteilung. Es bestehe nun die Notwendigkeit, «die Kompetenzen zur sicherheitspolitischen Früherkennung und Antizipation weiterzuentwickeln und diese Aufgabe im Verbund verschiedener Bundesstellen noch umfassender und systematischer wahrzunehmen.»

Anschläge durch Einzeltäter oder Kleingruppen am wahrscheinlichsten

Eine direkte Folge der globalen Spannungen ist der Anstieg der Spionagetätigkeit in der Schweiz. Der Bundesrat stellt eine «weltweite Intensivierung der verbotenen nachrichtendienstlichen Tätigkeiten» fest. Auch versuchten ausländische Akteure, in der Schweiz Material für Massenvernichtungswaffen und Trägersysteme zu beschaffen. Als «nach wie vor erhöht» betrachtet die Landesregierung ausserdem die Terrorbedrohung in der Schweiz. Am wahrscheinlichsten seien hier Anschläge durch Einzeltäter oder Kleingruppen mit geringem logistischem und organisatorischem Aufwand.

Auch bestehe nach wie vor eine Bedrohung durch gewalttätige links- und rechtsextreme Szenen. Diese könnte sich in Zukunft tendenziell verstärken, so die Regierung: «In der Schweiz wie auch im Ausland ist festzustellen, dass das Risiko von politischer Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus mit einer gesellschaftlichen Fragmentierung und Polarisierung als Reaktion auf die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen einhergeht.» (wap)