Bauskandal Graubünden Viel Kritik: Bündner Behörden schauten über Preisabsprachen hinweg Kein Protokoll, falsche Einschätzungen und fehlende Instruktionen: Die Bündner Behörden haben sich im Umgang mit dem Bündner Baukartell «nicht adäquat» verhalten. Das zeigen zwei von der Regierung veranlasste Untersuchungsberichte.

Er brachte den Bauskandal ans Licht und musste teuer dafür bezahlen: Whistleblower Adam Quadroni. Keystone

Die Aufarbeitung des sogenannten Bündner Baukartells schreitet weiter voran. Nach der parlamentarischen Untersuchung sind nun auch die im Auftrag der Regierung durchgeführten Administrativuntersuchungen abgeschlossen. Am Donnerstag haben die Professoren Martin Beyeler und Andreas Stöckli von der Universität Freiburg über ihre jeweiligen Untersuchungsergebnisse informiert.

Die externen und unabhängigen Fachleute befassten sich mit Vorwürfen gegen das kantonale Tiefbauamt (TBA) sowie das Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement (BVFD) und beleuchteten die rechtliche Situation. Fazit: Die Behörden haben das Baukartell weder geschützt noch sich an den Absprachen beteiligt. Allerdings schauten sie auch nicht allzu genau hin. Damit verletzten sie wohl ihre dienstrechtlichen Pflichten.

Falsche Annahme der Beamten

So berichteten zwar verschiedene Medien, die kantonalen Behörden oder einzelne ihrer Mitglieder würden von den Preisabsprachen wissen und das Baukartell schützen. Dieser Verdacht wurde jedoch nicht bestätigt, wie Andreas Stöckli in seinem Bericht über einzelne Vorgänge im TBA und BVFD schreibt. Auch fehlte es den Beamten insgesamt nicht an Sensibilität im Umgang mit Wettbewerbsbeeinträchtigungen auf den Beschaffungsmärkten.

Trotzdem sei ihr Umgang mit Submissionsabreden «nicht in jeder Hinsicht adäquat» gewesen. Der Vorwurf von Professor Stöckli: Die Behörden sahen über Hinweise auf Absprachen hinweg, so lange die siegreiche Offerte den Kostenvoranschlag respektive die interne Preisschätzung des Tiefbauamts nicht erheblich überschritt. Die Beamten stützten sich dabei auf eine «nicht ganz unproblematische Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts».

Konkret glaubten die Mitarbeiter, dass ein Vergleich zwischen Kostenvoranschlag und Offerten genügt, damit die öffentliche Hand für ein Bauprojekt keinen zu hohen Preis bezahlt. Entsprechend wurden Hinweise auf Submissionsabreden ignoriert, da sie nicht durch zu hohe Preise auffielen.

Viel Kritik im Untersuchungsbericht

Das könnte auch ein Grund gewesen sein, weshalb die Meldung von Adam Quadroni, der als Whistleblower wesentlich zur Aufdeckung des Kartells beitrug, vorerst folgenlos versandete. Das ehemalige Mitglied des Unterengadiner Baukartells sprach nicht über aktuelle Preisabsprachen, sondern über die generelle Funktionsweise der Abreden. Gemäss Aussagen von zwei TBA-Beamten hätte für die Behörden nur dann Handlungsspielraum bestanden, wenn Quadroni konkrete Abreden in aktuellen Submissionsverfahren geschildert und mit Dokumenten belegt hätte. Auch zweifelten sie an seiner Glaubwürdigkeit.

Andreas Stöckli kritisiert im Bericht, dass das TBA das Gespräch und die abgegebenen Unterlagen nicht protokollierte sowie die Auskünfte des Whistleblowers falsch einschätzte. Zudem spricht er dem BVFD eine gewisse Mitverantwortung zu: Die Mitarbeitenden des TBA hatten damals keine Weisung, Submissionsabreden konsequent dem zuständigen Juristen im Departementssekretariat zu melden.

Beamte waren sich der Problematik nicht bewusst

Stöckli fand zudem heraus, dass Bauunternehmen in mindestens einem Fall eine interne Projektliste des TBA bekommen hatten. Das könnte eine mögliche Verletzung der dienstlichen Geheimhaltungspflicht sein. Weder das TBA noch das BVFD beurteilten den Inhalt aber als geheim. Daher schätzten sie die Herausgabe zwar nicht als regelkonform, aber als wenig problematisch ein.

Das galt auch für die Kommunikation von Budgetzahlen an verschiedenen Versammlungen des Graubündnerischen Baumeisterverbands (GBV) und des Regionalverbands Pro Engiadina Bassa – für Stöckli ein «nicht gänzlich adäquates Problembewusstsein der Behörden im Zusammenhang mit Submissionsabreden».

Die Bündner Regierung hat seit der Eröffnung der Untersuchung der Wettbewerbskommission (Weko) im Jahr 2012 zahlreiche Massnahmen getroffen und ist damit die hauptsächlichen Kritikpunkte des Untersuchungsberichts bereits angegangen. Dazu zählt auch eine Anlaufstelle, bei der Abreden oder Korruptionshinweise gemeldet werden können. Allerdings empfiehlt Stöckli, dass eine Plattform für anonyme Meldungen geschaffen wird – analog zum Modell der Eidgenössischen Finanzkontrolle. Weitere Massnahmen wie eine Meldung an die Weko sollten auch nicht von übertriebenen Anforderungen an die Dokumentation der Aussagen des Informanten abhängig gemacht werden.

40 Unternehmen, 1160 Bauprojekte

Die Weko hat zwischen 2004 und 2012 im Baubereich des Kantons Graubünden verschiedene Verstösse gegen das Kartellrecht festgestellt. Es war der bisher grösste Fall von Preisabsprachen im Schweizer Baugewerbe. Insgesamt waren 40 Unternehmen an Absprachen bei rund 1160 Bauprojekten beteiligt. Auch der GBV war ins Bündner Baukartell involviert, in dem er Versammlungen organisiert haben soll, an denen die Unternehmen Bauprojekte aufteilten und Offertsummen besprachen. Die Weko schloss die Untersuchungen 2019 ab und verhängte Bussen von insgesamt 11 Millionen Franken.

Bereits am Mittwoch veröffentlichte die Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) die Ergebnisse ihrer Untersuchung. Auch sie kam zum Schluss, dass weder Mitglieder der Regierung noch Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung aktiv in die Submissionsabsprachen involviert waren oder bestochen worden sind. Allerdings wussten sie ab einem gewissen Zeitpunkt von den Abreden und haben diese mehr oder weniger ignoriert. Personelle Konsequenzen empfahl sie trotz aller Kritik und festgestellten Dienstpflichtverletzungen jedoch nicht. Damit muss sich das Kantonsparlament in der Junisession befassen.