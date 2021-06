Prüfbericht Hochsicherheitslabor Mittelhäusern: Finanzkontrolle stellt Sicherheit infrage Die Anlage des Instituts für Virologie und Immunologie in Mittelhäusern BE muss saniert werden. Doch das Projekt wirft bei der Finanzkontrolle Fragen auf zur künftigen Sicherheit des Labors.

Die EFK beäugt die Sanierung des Instituts für Virologie und Immunologie in Mittelhäusern kritisch. BLV

Das Institut für Virologie und Immunologie (IVI) in Mittelhäusern bei Bern ist das einzige Hochsicherheitslabor in der Schweiz, in welchem hochansteckende Tierseuchen wie Maul- und Klauenseuche oder Schweinepest erforscht werden. Doch die im Jahr 1992 vom IVI bezogenen Anlagen sind in die Jahre gekommen und müssen entsprechend saniert werden. Nun hat die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) das Vorhaben unter die Lupe genommen und dabei einige Fragezeichen bei dessen Umsetzung gesetzt.

Da wären zum einen sicherheitsrelevante Fragen, die aus Sicht der EFK nicht alle geklärt werden konnten, wie der am Mittwoch veröffentlichte Bericht festhält. Konkret geht es etwa um zwölf ursprüngliche Projekte, die bis zur Fertigstellung der Arbeiten entfallen. Diese Projekte betreffen teilweise das Hochsicherheitslabor.

Die gestrichenen Projekte will das IVI zwar durch «organisatorische und unterhaltstechnische Massnahmen» kompensieren. Doch das EFK hat diesbezüglich Zweifel: Ob diese Massnahmen «als Ersatz den Wegfall der Teilprojekte im Hochsicherheitstrakt mittel- bis langfristig kompensieren können, ist noch nachzuweisen», heisst es im Prüfbericht.

Sind Standards für ein Hochsicherheitslabor erfüllt?

Anstelle der Sanierung des Hochsicherheitslabors will das Institut für Virologie zudem in den nächsten 10 bis 15 Jahren einen Neubau oder einen «Forschungscampus IVI 2.0» erstellen. Auch hier zweifeln die Kontrolleure die Realisierbarkeit des Projekts an: «Es erscheint eher unwahrscheinlich, dass ein vollständiger Neubau, der noch nicht einmal konzipiert ist, innert 10 bis 15 Jahren einsatzbereit zur Verfügung steht.»

Der Betrieb des sanierungsbedürftigen Hochsicherheitslabors, in dem mit Erregern von hochansteckenden Tierseuchen und Zoonosen gearbeitet wird, birgt nach Ansicht der EFK «einige wesentliche Risiken». Daher sollen gemäss den Finanzkontrolleuren externe Gutachter abklären, wie lange das bestehende Gebäude ohne Sanierung die Standards für ein Hochsicherheitslabor erfüllt.

Fehlender Nachweis für Sicherheitsstufe

Für die Tätigkeit in Labors gibt es die Sicherheitsstufen 1 bis 4, wobei letztere der höchsten Schutzstufe entspricht. 2005 hat das IVI die Laborsicherheitsstufe teilweise von 2 auf 3 geändert. Doch den Nachweis, dass es sich um ein Biosicherheitslabor der Stufe 3 handle, konnte das IVI laut Bericht nicht erbringen.

Den Finanzkontrolleuren liege zwar ein Inspektionsbericht des Kantons Bern aus dem Jahr 2008 vor. Aber dieser sei kein Nachweis für die Sicherheitsstufe, da technische, organisatorische und personelle Sicherheitsmassnahmen nicht getestet und geprüft worden seien.

Daher empfiehlt das EFK dem Institut, die Laborsicherheitsstufe 3 durch einen unabhängigen Dritten bestätigen zu lassen.

Sanierung verzögert sich um fünf Jahre

Nebst sicherheitsrelevanten Aspekten bemängelt das EFK auch die Zeitplanung der Sanierung. Gemäss der Immobilienbotschaft 2016 sollten die Arbeiten 2020 fertiggestellt werden. Doch laut Bericht befanden sich zum Prüfzeitpunkt lediglich 34 Projekte kurz vor dem Abschluss. 18 noch offene Teilprojekte sollen bis 2024 umgesetzt werden.

Dass das Bauprojekt nun fünf Jahre verspätet beendet werden soll, bezeichnet das EFK als «unbefriedigend». Zudem sei es stossend, dass die gesprochenen Kredite den vorgesehenen Zweck nicht oder nur teilweise erreichten.

In einer Stellungnahme zum Prüfbericht haben das Bundesamt für Bauten und Logistik und das IVI die kritischen Punkte der EFK sowie deren Empfehlungen zur Kenntnis genommen und «entsprechend Massnahmen in die Wege geleitet». So sollen etwa nach Absprachen mit den kantonalen Behörden, Inspektionen künftig in kürzeren Zeitabständen durchgeführt werden.