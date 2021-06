Basel-Stadt Basel führt als erster Deutschschweizer Kanton einen Mindestlohn ein Basel dürfte als erster Kanton der Deutschschweiz einen Mindestlohn von 21 Franken einführen. Eine rot-grüne Volksinitiative, die einen noch höheren Mindestlohn forderte, scheiterte an der Urne.

Basel-Stadt führt als erster Kanton der Deutschschweiz einen Mindestlohn von 21 Franken ein. Eine Initiative für 23 Franken scheiterte. Keystone

Nach der Auszählung der brieflichen Stimmen ist klar: Basel dürfte als erster Kanton der Deutschschweiz einen Mindestlohn von 21 Franken einführen. Laut dem Zwischenresultat des Stadtkantons vom Sonntagmittag wurde die Volksinitiative «Kein Lohn unter 23 Franken» zwar mit knapp 2000 Stimmen Unterschied verworfen. Der Gegenvorschlag der Regierung und des Kantonsparlaments, welcher einen Mindestlohn von 21 Franken vorsieht, dürfte dagegen mit derselben Differenz knapp angenommen werden.

Damit ist Basel-Stadt der erste Kanton in der Deutschschweiz, der einen Mindestlohn einführt. In kantonalen Parlamenten sind mehrere Anläufe dazu bereits gescheitert, so etwa in Bern, St. Gallen oder im Thurgau. In der Romandie dagegen haben die Kantone Genf, Neuenburg und Jura sowie in der Südschweiz das Tessin bereits einen Mindestlohn eingeführt.

Bisherige Mindestlöhne liegen unter jenem von Basel

Die bisherigen kantonalen Mindestlöhne liegen alle um 20 Franken und damit leicht unter dem nun in Basel beschlossenen. National war 2014 ein Mindestlohn vom Stimmvolk mit über 76 Prozent wuchtig verworfen worden. Die damalige Eidgenössische Volksinitiative verlangte generell 22 Franken pro Stunde.

Die Basler Volksinitiative «Kein Lohn unter 23 Franken» fordert ein Gesetz zum Schutz der Arbeitnehmenden. Zudem sollen diese pro Arbeitsstunde kantonsweit mindestens 23 Franken verdienen und so vor Armut trotz Erwerbstätigkeit geschützt werden. Der Gegenvorschlag des Parlaments, den der Grosse Rat im Januar verabschiedet hatte, sieht ebenfalls einen Mindestlohn vor. Dieser soll jedoch nur 21 Franken pro Arbeitsstunde betragen. Das reiche bei einem Vollpensum zum Leben, wird argumentiert.

Vorteil für auswärtige Anbieter?

Die 2018 lancierte Volksinitiative «Kein Lohn unter 23 Franken» war mit 3973 gültigen Unterschriften zustande gekommen. Hinter dem Vorhaben stehen die SP und die Grünen inklusive Jungparteien sowie die alternative BastA!-Partei und verschiedene Gewerkschaften. Initiative und Gegenvorschlag sehen beide Ausnahmen beim Mindestlohn vor, etwa für Lehrlinge oder Praktika. Der Gegenvorschlag will zudem in Branchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag den Mindestlohn von 21 Franken aussetzen.

Die Arbeitgeberverbände wie auch die bürgerlichen Parteien sowie die Grünliberalen und die Liberal-Demokratische Partei hatten sich im Abstimmungskampf für ein doppeltes Nein eingesetzt. Ausserkantonale Anbieter erhielten mit jedem Mindestlohn einen Vorteil. Zudem sei dieser kein geeignetes Mittel, um Armut zu bekämpfen. Wenn schon sei eine Erwerbsarbeit der beste Schutz vor Armut und Sozialhilfeabhängigkeit.