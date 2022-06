Bahninfrastruktur Grösstes Potenzial in der Agglo: So will der Bundesrat die Bahn bis 2050 ausbauen Der Bundesrat beschreitet verkehrspolitisch neue Wege. Beim Bahnausbau will er nicht mehr auf den Fernverkehr, sondern auf die Agglomeration fokussieren. Die Vorschläge gehen nun in die Vernehmlassung.

Der Lötschberg-Basistunnel soll im Rahmen der Perspektive Bahn 2050 durchgehend auf zwei Spuren ausgebaut werden. Keystone

Weg vom Fernverkehr, hin zu den Agglomerationen: Der Bundesrat verschiebt den Fokus in der Bahnstrategie. Bisher hatten in der langfristigen Strategie zum Bahnausbau Engpassbeseitigungen und Taktverdichtungen oberste Priorität. Doch nun soll vor allem das Angebot auf kurzen und mittleren Distanzen verbessert werden, etwa mit zusätzlichen S-Bahn-Angeboten in Agglomerationen. Das hat der Bundesrat am Mittwoch beschlossen: Die Vorschläge zur Perspektive Bahn 2050 gehen nun bei interessierten Kreisen in die Vernehmlassung.

Mit der neuen Ausrichtung will der Bundesrat eine zukunftsfähige Lösung erreichen. Von «verkehrspolitisch neuen Wegen» sprach Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga am Mittwoch vor den Medien in Bern. In den Agglomerationen, wo mittlerweile 85 Prozent der Beschäftigten arbeiten, bestehe das grösste Potenzial. Sommaruga: «Wir wollen dort ausbauen, wo die Bahn Nachholbedarf hat.» Das lohne sich für die Bevölkerung und das Klima.

Im Personenverkehr soll die Kapazität um 45 Prozent gesteigert werden

Konkret bedeutet dies eine schweizweite Stärkung des S-Bahn-Verkehrs, häufigere Halte von Interregio- und Regioexpress-Zügen in Vorortsbahnhöfen sowie neue Durchmesser- und Tangentiallinien in Agglomerationen. Im Fernverkehr soll der Ausbau primär dort erfolgen, wo die Bahn gegenüber der Strasse bezüglich der Reisezeit nicht wettbewerbsfähig ist. Hier strebt der Bundesrat punktuell Fahrzeitverkürzungen an.

Bis 2050 will der Bundesrat die pro Person im öffentlichen Verkehr zurückgelegten Kilometer um 45 Prozent steigern. Ebenso soll die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene ausgebaut werden. Im Güterverkehr sind neue Umschlagsplattformen.

Das Schienennetz stösst an seine Belastungsgrenze

Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga kündigte wegen der grossen Belastung des Schienennetzes zeitliche Verzögerungen an. Keystone

Der Ausbau ist eine grosse Herausforderung für das heute schon stark belastete Streckennetz. Sommaruga sagte denn auch, die Schritte müssten sorgfältig dosiert werden. Im Rahmen des Programms «Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur» (ZEB) seien bis 2035 rund 300 Projekte über 25 Milliarden Franken geplant. Dieser «gewaltige Umfang» komme zu den Unterhaltsarbeiten noch hinzu und führe zu vielen Baustellen, betonte Sommaruga:

«Damit das tragbar bleibt, kommt es bei einigen Projekten zu zeitlichen Verzögerungen von bis zu fünf Jahren.»

Alle beschlossenen Projekte seien finanziert und würden umgesetzt, versicherte Sommaruga. Jedoch gebe es aus Kapazitätsgründen auf dem Hauptnetz der SBB erst ab 2033 wieder neue Ausbauten.

Bundesrat will einen durchgehend zweispurigen Lötschberg-Basistunnel

Zudem hat der Bundesrat im Sinne einer «rollenden Planung» verschiedene Anpassungen an den bereits geplanten Ausbauschritten beschlossen. Eine der gewichtigsten Änderungen ist der Vollausbau des Lötschberg-Basistunnels. Bisher war nur ein Teilausbau geplant. Neu will der Bundesrat jedoch einen durchgehenden Ausbau des Tunnels auf zwei Spuren bis 2035.

Damit könne einerseits eine achtmonatige Totalsperrung des Tunnels vermieden werden, sagte Sommaruga vor den Medien. Anderseits könne man zusätzliche Kapazitäten schaffen und die Betriebsstabilität erhöhen. Unter dem Strich bedeutet dies Mehrkosten von 330 Millionen Franken. Der Regierungsrat des Kantons Bern zeigt sich in einer Mitteilung «erfreut» über den geplanten Vollausbau.

Zusatzkredite von 720 Millionen Franken sind nötig

Weitere Anpassungen betreffen den Brüttenertunnel (Strecke Zürich-Winterthur), den Zimmerberg-Basistunnel (Strecke Zürich-Zug), den Bahnhof Stadelhofen sowie den Knoten Genf. Dafür braucht es laut dem Bundesrat zusätzliche 720 Millionen Franken. Die Mehrausgaben sind jedoch im Rahmen des Bahninfrastrukturfonds gedeckt und müssen nicht durch Minderausgaben bei anderen Projekten kompensiert werden.