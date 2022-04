Bahnfahren Juniorkarten-Debakel: Jetzt muss sich sogar der Bundesrat dazu äussern Eltern fluchen schon lange über die Juniorkarte. Nachdem das einstige Papierbillett im Portemonnaie zuverlässig zerbrösmelte, ist der Ärger bei der digitalen Version fast grösser. Abhilfe soll kommen. Irgendwann.

Diese Familie bräuchte neu entweder viele Exemplare vom Swisspass oder eine ganze Menge E-Mail-Adressen. Keystone

Die Juniorkarte ist und bleibt ein Sorgenkind. Ab diesem Monat ist die mühsame Papierkarte zwar Geschichte. Neu braucht es für die Juniorkarte (Eltern) oder die Mitfahrkarte (Grosseltern, Gotte, Onkel oder Eltern befreundeter Kinder) den Swisspass. Aber nicht etwa jener der Eltern oder der Grosseltern sondern jedes Kind braucht selber eine dieser Karten für den öffentlichen Verkehr – und muss sie dementsprechend auch immer mitführen. Im Verlustfall kostet eine neue Karte 30 Franken – gleich viel wie die Juniorkarte selbst. Mehrere Juniorkarten für jeden Elternteil, wie das heute der Fall ist, werden nicht mehr ausgegeben – physisch gibt es nur noch eine Karte.

Und selbst digital lässt sich die Junior- oder Mitfahrkarte nicht teilen. Hier lassen sich die Konten, die hinter den physischen Karten stehen, nämlich nicht verknüpfen. Entweder führt das Kind selber ein Mobiltelefon mit, oder die Eltern respektive Grosseltern legen mehrere Konti an und loggen sich bei einer Kontrolle ein und aus um alle Juniorkarten zu zeigen. Das ärgert sehr viele Eltern – und beschäftigt nun sogar den Bundesrat.

Im Sommer oder doch erst im Herbst?

In einer Interpellation machte Maja Riniker (FDP/AG) ihrem Unmut Luft und forderte von der Landesregierung Antworten. «Es gibt Kinder, die verfügen über keine eigene Emailadresse. Wie soll dies gelöst werden?», wandet sich Riniker an den Bundesrat und erhoffte sich wohl vor allem ein Machtwort aus Bern in Richtung der Swisspass-Verantwortlichen von SBB + Co.. Doch die grossteils kinderlosen Magistraten sehen keinen Anlass dazu. «Der Bundesrat ist nicht zuständig, die Zweckmässigkeit der technischen Umstellung der Junior Karte zu beurteilen», heisst es in der am Donnerstag publizierten Antwort der Landesregierung.

Immerhin: Eine gute Nachricht hat der Bundesrat dann doch noch für die FDP-Nationalrätin: «Voraussichtlich im Herbst 2022 wird es möglich sein, die Junior-Karte auch auf dem Swisspass der Eltern anzuzeigen.» Dann entfalle das Ein- und Ausloggen zwischen den Accounts, so die Landesregierung. Wobei: Diese Pläne geistern schon länger rum. In einem Artikel von «Watson» sprachen die Verantwortlichen aber noch von «voraussichtlich bis im Sommer» bis die Lösung stehe. Vorerst kommt das Sorgenkind Juniorkarte also noch nicht aus der Problemzone. (mg)