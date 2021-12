BAG/Ekif/Swissmedic Bund empfiehlt: Kinder ab 5 Jahren sollen sich impfen lassen Nach der Zulassung des Impfstoffs von Pfizer/Biontech: Der Bund und die Eidgenössische Impfkommission empfehlen Kindern ab 5 Jahren, sich impfen zu lassen. Das ist ab Januar möglich.

Der Bund empfiehlt: Ab Januar können sich in der Schweiz Kinder ab 5 Jahren impfen lassen. Keystone

Nachdem das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic am vergangenen Freitag die Zulassung des Impfstoffs von Pfizer/Biontech für 5- bis 11-Jährige genehmigt hat, folgen nun die Eidgenössische Impfkommission (Ekif) und der Bund: Sie empfehlen in der Schweiz allen ab 5 Jahren eine Impfung gegen das Coronavirus. Das teilten die beiden Behörden am Dienstag mit.

Da Pfizer diese Impfdosen «wie üblich» drei bis vier Wochen nach der Zulassung liefert, stehen diese «somit in der Schweiz ab Anfang Januar 2022 zur Verfügung», wie es in der Mitteilung heisst. Damit kann dann mit den Schulkindern auch jener Teil der Schweizer Bevölkerung geimpft werden, in dem sich das Virus aktuell besonders stark verbreitet.

Weniger hoch konzentrierte Dosis für Kinder

Die Kinder erhalten im Abstand von drei Wochen zwei Dosen, die je einen Drittel der üblichen Menge beinhalten. Der Impfstoff ist damit für Kinder weniger hoch konzentriert als für Erwachsene. Zudem enthält er andere Puffersalze. Gemäss Swissmedic kann der Impfstoff wie bei Erwachsenen für Kinder schwere Verläufe «praktisch vollständig verhindern». Nebenwirkungen sollen zudem tendenziell noch seltener auftreten als bei Jugendlichen und Erwachsenen.

Pfizer/Biontech ist der erste Hersteller, der in der Schweiz die Zulassung für die Impfung von unter 12 Jahren erhalten hat. Noch hängig ist das Gesuch des Herstellers Moderna, der seinen Impfstoff für Kinder ab 6 Jahren zugänglich machen möchte. (mg/abi)