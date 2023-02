Badkleid Die Stadt Genf erlaubt das Burkini – die SVP kündigt das Referendum an In Genf soll in städtischen Schwimmbädern wieder im Burkini gebadet werden können. Während die Linke von Gleichberechtigung spricht, kritisieren die Gegner einen Kniefall vor dem radikalen Islam.

Zwei Frauen in Burkinis am Strand. An mehreren Orten in der Schweiz sind solche Badekleider nicht erlaubt. Keystone

Um die Burka tobt seit Jahren in der Schweiz eine erhitzte Diskussion. Auch am Badekleid Burkini scheiden sich die Geister. An mehreren Orten sind solche Ganzkörperbadekleider für Frauen verboten - dabei werden oft hygienische Gründe ins Feld geführt. In Genf hat nun das Stadtparlament am Montagabend ein entsprechendes Verbot gekippt. Es folgte damit dem Antrag einer linken Mehrheit, wie mehrere Medien berichten.

Während die Gegner eines Burkini-Verbots ins Feld führten, dass eine solche Einschränkung diskriminierend ist und ein Burkini hauptsächlich ein Badekleid sei, störten sich die Ratsrechten am Signal, das mit einem Burkini ausgesendet werde. Das sei ein alter Kampf der «Links-Islamisten», schreibt die SVP Genf in einer Mitteilung. Es gehe bei diesem Badeanzug darum, dass jeder und jede sehen können: «Hier kommt eine Muslima».

Hände, Füsse und Gesicht sind nicht bedeckt

Die SVP hatte bereits im Vorfeld der Debatte angekündigt, dass sie gegen die Änderung das Referendum ergreifen werde. Schafft die Volkspartei es innert 40 Tagen 3200 Unterschriften zu sammeln, so bekommt die Schweiz nach der Burka-Initiative auch das Burkini-Referendum. Die Burka-Initiative wurde 2021 knapp angenommen. Derzeit läuft die Umsetzung des Verhüllungsverbots.

Bei einer Burka ist auch das Gesicht bedeckt. Das ist bei einem Burkini nicht der Fall. Es verhüllt weite Teile des Körpers, mit Ausnahme der Füsse, der Hände und des Gesichts. (mg)