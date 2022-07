Aviatik Kein Verfahren in Frankreich: Juristisch bleibt Bersets Grounding folgenlos Frankreich strengt definitiv kein Verfahren gegen Alain Berset an: Das erklärt die Botschaft in Bern, nachdem französische Kampfjets den Schweizer Bundesrat im Nachbarland zu einer Landung zwangen.

Bundesrat Alain Berset muss wegen der Verletzung des Luftraums über einem militärischen Sperrgebiet in Frankreich kein Verfahren fürchten. Keystone

Weil Berset als Pilot eines Privatflugzeugs den Luftraum über einer militärischen Sperrzone verletzt hatte, haben Französische Kampfjets den inzwischen berühmtesten Schweizer Hobby-Piloten in einem Luftpolizeieinsatz zur Landung gezwungen. Der Vorfall geschah zwar bereits am Dienstag vor zwei Wochen, ist allerdings erst vergangene Woche durch einen Bericht der NZZ publik geworden.

Wie nun der Botschafter Frankreichs in der Schweiz gegenüber Keystone-SDA erklärte, muss Berset im Nachbarland kein Verfahren fürchten. Die nötige Bewilligung für den Flug habe Berset gehabt, schreibt die Nachrichtenagentur am Donnerstag mit Verweis auf Aussagen von Frédéric Journès. Auch das Flugzeug sei in Ordnung gewesen, heisst es in dem Bericht. Frankreichs Botschaft in Bern hat die Aussagen ihres Chefs auf Anfrage von CH Media bislang nicht bestätigt.

Bereits als die erzwungene Landung publik wurde, erklärte Bersets Innendepartement (EDI), keine Kenntnis davon zu haben, dass gegen den Schweizer Innenminister in Frankreich ein Verfahren laufe. Das EDI legte zudem Wert auf die Feststellung, bei dem Flug in dem einplätzigen Flugzeug handele es sich um eine private Angelegenheit Bersets. (sat)