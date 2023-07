Aviatik Flugshows finden statt: Die Patrouille Suisse fliegt wieder normal Fertig reduzierter Betrieb: Die Patrouille Suisse kehrt nach dem Zwischenfall in Baar wieder zurück in den Normalmodus. Die Ermittlungen zum Vorfall sind aber nach wie vor im Gange.

Die Patrouille Suisse wird ihre Flugshows wieder durchführen. Keystone

Die Patrouille Suisse kehre «in ihren normalen Flugbetrieb zurück». Das teilt die Schweizer Armee am Dienstag mit. «Das Display Control Committee, das zuständige Kontrollorgan der Luftwaffe, hat dazu das Einverständnis erteilt», heisst es in der Mitteilung.

Nach dem Zwischenfall über Baar, bei dem sich zwei Flugzeuge touchierten, nahm die Kunstflugstaffel den Flugbetrieb Ende Juni «schrittweise» wieder auf. Bereits zuvor hatte die Patrouille Suisse einen Erstflug in hoher Flughöhe «zur Zufriedenheit aller Beteiligten» durchgeführt.

Überflug am Basel Tattoo

Dennoch wurden auch mehrere Flugvorführungen abgesagt. Unter anderem jene am Eidgenössischen Jodlerfest. Nun ist auch hier wieder Normalität angesagt: Am 14. Juli findet der nächste Auftritt der Patrouille Suisse am Basel Tattoo statt.

Bei einem der F5-Tiger ist beim Zwischenfall am 15. Juni über Baar die Flugzeugnase abgebrochen. Diese ist schliesslich zwischen den Glencore-Gebäuden auf den Boden und dann in die Fassade geprallt. Die Ermittlungen der Militärjustiz sind nach wie vor im Gange. (mg)