Aussenpolitik Engere Zusammenarbeit in Forschung: Parmelin reist in die USA Die Schweiz will mit den USA enger in der Berufsbildung und Forschung kooperieren. Bundespräsident Guy Parmelin reist zu diesem Zweck mit einer Schweizer Delegation nächste Woche nach Washington.

Guy Parmelin reist nach Washington, um die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und den USA im Forschungsbereich zu vertiefen. Keystone

Die USA sind der zweitwichtigste Handelspartner der Schweiz. Dementsprechend arbeiten die beiden Länder auch im Bereich der Forschung eng zusammen. So hat etwa der Schweizerische Nationalfonds (SNF) in den vergangenen fünf Jahren über 5000 Projekte finanziert, die ein Kooperationselement mit den USA haben. Diese enge Beziehung soll nun vertieft werden. Zu diesem Zweck reist Bundespräsident Guy Parmelin mit einer Schweizer Delegation vom 17. bis 19. November in die USA, wie das Wirtschaftsdepartement am Freitag mitteilt.

In Washington wird der Bundesrat zusammen mit US-Bildungsminister Miguel Cardona, US-Arbeitsminister Marty Walsh und US-Vizehandelsminister Don Graves eine neue Absichtserklärung unterzeichnen. Diese soll, wie die alte Erklärung, für drei Jahre gültig sein und die Zusammenarbeit der beiden Länder im Bereich der Berufsbildung vertiefen, heisst es. Auch der SNF unterzeichnet mit seinem US-Pendant, der National Science Foundation, eine Absichtserklärung zur engeren Kooperation.

Auf Parmelins USA-Reise ist auch ein Treffen mit Eric Lander, dem Leiter des Büros für Wissenschafts- und Technologiepolitik, im Weissen Haus traktandiert. Darüber hinaus wird sich der Bundespräsident laut Mitteilung mit Mitgliedern des US-Kongresses austauschen sowie mit Vertretern von in den USA ansässigen Schweizer Unternehmen. (dpo)