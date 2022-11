Aussenpolitik Bundespräsident Cassis stattet französischen Präsidenten Macron Besuch ab Ende Woche reist Bundespräsident Ignazio Cassis nach Frankreich und trifft Staatspräsident Emmanuel Macron. Im Zentrum der Gespräche stehen unter anderem die bilateralen Beziehungen und der Ukraine-Krieg.

An der diesjährigen Ausgabe des Pariser Friedensforums nimmt auch Bundespräsident Ignazio Cassis teil. (Archiv) Keystone

Bundespräsident Ignazio Cassis weilt am Freitag und Samstag in Paris anlässlich des fünften Pariser Friedensforums. Die diesjährige Ausgabe steht unter dem Motto «Bewältigung der vielschichtigen Krise». Bei seinem offiziellen Besuch trifft Ignazio Cassis auch den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, wie das Aussendepartement EDA am Dienstag mitteilt.

Die beiden Magistraten wollen sich demnach über die bilateralen Beziehungen austauschen, den Krieg in der Ukraine und das Verhältnis der Schweiz zur Europäischen Union. Gemäss dem EDA bietet der Besuch Cassis aber auch die Gelegenheit, um mit seinem Amtskollegen die Gespräche zu vertiefen, die sie bereits am ersten Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft im Oktober in Prag begonnen haben. Im Zentrum der Gespräche stehen diesmal unter anderem die Beziehungen zwischen der Schweiz und Frankreich.

Auf Einladung von Präsident Macron wird der Schweizer Bundespräsident zudem auch an einem Abendessen teilnehmen, das für die am Friedensforum teilnehmenden Staats- und Regierungschefinnen organisiert wird. (dpo)