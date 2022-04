Auslandsreise Bundespräsident Cassis spricht mit japanischem Premier über den Ukraine-Krieg Die Japan-Reise von Bundespräsident Ignazio Cassis begann am Montag mit einem Gespräch mit Premierminister Fumio Kishida. Dabei ging es unter anderem um den Ukraine-Krieg und eine Modernisierung des Freihandelsabkommens.

Ignazio Cassis traf am Montag den japanischen Premierminister Fumio Kishida. Keystone

Bundespräsident und Aussenminister Ignazio Cassis ist diese Woche unterwegs in Japan. Am Montag traf er Premierminister Fumio Kishida und und Aussenminister Yoshimasa Hayashi, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mitteilte. Zu Sprache kam dabei auch der Krieg in der Ukraine, der schon bald zwei Monate andauert und die Sicherheitspolitik in Europa und in Asien beeinflusst.

«Japan und die Schweiz stehen ein für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Multilateralismus und eine regelbasierte globale Ordnung», wird Cassis in der Mitteilung zitiert. «Wir durchleben eine Zeit, in der diese Prinzipien zunehmend in Frage gestellt werden.» Neutralität bedeute nicht Gleichgültigkeit gegenüber mutmasslichen Kriegsverbrechen und der Verletzung fundamentaler Normen des internationalen Rechts.

Ebenfalls zur Sprache kamen am Montag die Handelsbeziehungen zwischen Japan und der Schweiz, wie das EDA weiter schreibt. Japan ist der zweitwichtigste Handelspartner der Schweiz in Asien, seit 2009 ist ein Freihandelsabkommen in Kraft. Aussenminister Cassis habe beim Treffen bekräftigt, dass aus Sicht der Schweiz eine Modernisierung des bestehenden Freihandelsabkommens wünschenswert wäre. Am Dienstag will er deshalb in weiteren Treffen die Themen Handel, Investitionen, Innovation, Wissenschaft und Digitalisierung vertiefen.

Weitere Stationen auf der Reise des Bundespräsidenten sind nach Tokio die Städte Osaka und Kyoto. In Osaka wird die Delegation am Mittwoch beim Spatenstich zum Bau des neuen Schweizer Konsulats dabei sein. Am Donnerstag steht eine Rede an der Universität von Kyoto auf dem Programm. (agl)