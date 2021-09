Ausbildung Studentenaustausch: Vor allem Praktika litten unter Corona Corona hat den Austausch von Studenten gebremst, doch dank Online-Lösungen hielt sich die Abnahme in Grenzen. Einen grossen Rückgang gab es bei der Mobilität im Bereich der Praktika.

Trotz Online-Lösungen: Die physische Mobilität ist unter Studenten die beliebteste Variante. (Symbolbild) Keystone

Die Coronamassnahmen haben die Austausche von Studierenden zwar gebremst, doch zum unmittelbaren Stillstand kam es nie. Das zeigt eine Umfrage von Movetia, der nationalen Agentur zur Förderung von Austausch und Mobilität, unter Schweizer Institutionen auf Tertiärstufe. Dazu zählen etwa Universitäten und Fachhochschulen. Demnach erlebten die virtuelle und gemischte Mobilität im Frühlingssemester 2020 einen regelrechten Boom. Bei ersterem findet der Unterricht online statt, bei letzterem zum Teil in Präsenzveranstaltungen und zum Teil online.

Dank diesen Alternativen hat die Mobilität im Frühlingssemester 2020 von Studierenden ins Ausland um nur 4 Prozent und diejenige in die Schweiz um 3 Prozent abgenommen, wie Movetia in einer Mitteilung schreibt. Schwerer getroffen waren dafür die Praktika. Diese haben einen Rückgang von 18 Prozent bei den Austauschen ins Ausland respektive 22 Prozent bei den Praktika in der Schweiz erfahren. Der Grund dafür sei, dass die Umsetzung von gemischter oder virtueller Mobilität hier komplizierter sei.

Die kurzfristig eingeführten neue Formate hätten vielen Studierenden ermöglicht, ihre bereits angetretenen Auslandsaufenthalte online fortzuführen. Diese Alternativen zur klassischen Mobilität vermochten laut Movetia die Austauschaktivitäten somit aufrechtzuerhalten. Längerfristig hätten sie sich jedoch noch nicht bewährt. Nur noch wenige Studenten würden sich für eine ausschliesslich virtuelle oder gemischte Mobilität entscheiden. Die physische Mobilität sei weiterhin am beliebtesten. (dpo)