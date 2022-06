Aufsichtsbericht Die Schweizer AKW laufen sicher – im Herbst kommt Empfehlung zum Tiefenlager Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat zieht eine positive Bilanz zum Betrieb der Atomkraftwerke. Viel zu tun hat es mit dem Atommüll-Tiefenlager und mehreren Stilllegungsprojekten.

Die Schweizer Atomkraftwerke (hier das Kraftwerk Gösgen) sind laut dem eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat sicher. Keystone

Die Betreiber der Schweizer Kernkraftwerke haben im letzten Jahr die bewilligten Betriebsbedingungen eingehalten und ihre gesetzlich festgelegte Meldepflicht wahrgenommen. Zu diesem Schluss kommt das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) in seinem am Donnerstag publizierten Aufsichtsbericht 2021.

In den Kernkraftwerken Beznau 1 und 2, Gösgen und Leibstadt sowie am Paul Scherrer Institut kam es gemäss dem Bericht zu insgesamt 24 meldepflichtigen Vorkommnissen. Alle wurden der Stufe 0 der internationalen Ereignisskala zugeordnet, was bedeutet, dass sie «nicht sicherheitsrelevant» sind. Wie im Bericht weiter steht, beurteilt das Ensi den sicherheitstechnischen Zustand der Kernkraftwerke in der Schweiz für das Jahr 2021 als «gut».

Der Betrieb sei grösstenteils plangemäss verlaufen. Eine Ausnahme war die Verlängerung der Jahreshauptrevision im Atomkraftwerk Leibstadt um rund einen Monat.

Atommüll-Tiefenlager: Im Herbst kommt die Standortempfehlung

Das Ensi berichtet auch über die erste Stilllegungsprojekt. Im November 2021 hat das Umweltdepartement den Forschungsreaktor der Universität Basel aus der Kernenergiegesetzgebung entlassen. Damit ist das erste Stilllegungsprojekt unter der aktuellen Kernenergiegesetzgebung abgeschlossen. Derzeit beaufsichtigt das Ensi vier Stilllegungsprojekte am Paul Scherrer Institut sowie die erste Stilllegungsphase des Atomkraftwerks Mühleberg. Man habe sich fortlaufend vergewissert, dass die Arbeiten gesetzeskonform ausgeführt wurden.

Auch die Entsorgung der radioaktiven Abfälle in einem geologischen Tiefenlager beschäftigt das Ensi aktuell stark. Es läuft die dritte und letzte Etappe des Standortauswahlverfahrens: Weiter untersucht würden die Standorte Jura Ost, Nördlich Lägern und Zürich Nordost, heisst es im Bericht. Seit April 2019 seien neun Tiefbohrungen gemacht worden. Voraussichtlich im Herbst 2022 werde das Ensi seine Standortempfehlung bekannt geben, heisst es weiter. (aka)