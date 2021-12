Aufsichtsbehörde Finma wünscht sich mehr Instrumente gegen fehlbare Banker Marlene Amstad, Präsidentin der Finanzmarktaufsicht (Finma) würde weitere Instrumente begrüssen, mit der ihre Behörde gegen fehlbare Banker vorgehen kann.

Die Finma zeigt sich offen für neue Instrumente und einen grösseren Handlungsspielraum. Keystone

Die Schweizer Banken-Welt wird regelmässig von Skandalen erschüttert. Zuletzt verlor die Credit Suisse nach dem Kollaps des Hedgefonds Archegos fünf Milliarden Franken. «Jeder dieser Fälle ist einer zu viel», sagte Finma-Präsidentin Marlene Amstad gegenüber der «Sonntagszeitung». Sie schadeten dem Ruf des Finanzplatzes und lenkten zudem den Fokus weg von entscheidenden Entwicklungen wie der Digitalisierung oder der Nachhaltigkeit.

Die Finma nutze ihre bestehenden Instrumente gegen fehlbare Banker konsequent aus und habe beispielsweise rund 60 Berufsverbote ausgesprochen, so Amstad weiter. Doch kann die Aufsichtsbehörde nur dann Personen aus dem Markt entfernen, wenn sie ihnen individuell schwere Verfehlungen nachweisen kann. Ob es mehr brauche, gelte es zu prüfen, so die Verwaltungsratspräsidentin.

Verschiedene falsch deklarierte grüne Fonds entdeckt

«Wir sind daran interessiert, einen möglichst kompletten Instrumentenkasten zu haben, und grundsätzlich offen für neue, effektive Instrumente.» Diese müsse jedoch der Gesetzgeber einführen. Auch die Finma selbst prüfe permanent die Möglichkeiten, die ihr zur Verfügung stehen. Man schaue zum Beispiel darauf, was andere Länder machen. So habe Grossbritannien ein Regime, das die Verantwortung der Führungspersonen breiter fasst.

Auch das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt die Finma derzeit stark. So hat die Aufsicht laut Amstad mehrere Fälle von Greenwashing entdeckt. Fonds seien als nachhaltig benannt worden, ohne dass dafür eine entsprechende Anlagestrategie dokumentiert oder verfolgt wurde. In anderen Fällen wurde Produkten eine nachhaltige Wirkung zugesprochen, ohne dass dies messbar und nachweisbar war. Die Mängel seien nach der Intervention der Finma zwar schnell korrigiert worden, so Amstad. «Sie zeigen aber deutlich auf, dass Handlungsbedarf besteht.» (agl)