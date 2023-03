Asylwesen Schweiz darf weiter Flüchtlinge nach Kroatien zurückschicken Trotz heftigen Vorwürfen an den kroatischen Grenzschutz: Die Schweiz kann weiterhin Flüchtlinge nach Kroatien zurückschicken. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden.

Mehrere hundert Menschen demonstrierten Anfang Februar in Bern gegen die Abschiebung von Geflüchteten nach Kroatien. (Archivbild) Keystone

Kroatien steht schon seit längerer Zeit in der Kritik. Dem Grenzschutz wird vorgeworfen, Geflüchtete teilweise äusserst brutal an die bosnisch-herzegowinische und serbische Grenze abzuschieben – oder sie bereits an der Grenze abzuweisen. Stichwort Pushback. Erst Anfang Februar wurde in Bern gegen die Ausschaffung von Flüchtlingen nach Kroatien unter dem Dublin-Abkommen protestiert.

Doch trotz dieser «bekannten Pushback-Problematik» kann die Schweiz weiterhin Geflüchtete nach Kroatien abschieben. Das hat das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) in einem Referenzurteil entschieden, wie es am Freitag mitteilte. Das Urteil sei abschliessend und kann daher nicht beim Bundesgericht angefochten werden.

Gericht sieht keine Gefahr für Dublin-Rückkehrende

Das Gericht geht davon aus, dass viele Kroatien nur als Transitstaat ansehen und nicht beabsichtigen, dort Asyl zu beantragen. Doch ohne Asylantrag halten sie sich illegal im Land auf, womit ihre Ausschaffung grundsätzlich erlaubt ist. Dies rechtfertige aber «in keiner Weise» die teilweise «menschenverachtenden Ausschaffungsmethoden». Gleichzeitig vermutet das Gericht mit «hoher Wahrscheinlichkeit», dass Kroatien Flüchtlinge regelmässig auch unrechtmässig abschiebt.

Allerdings sieht das BVGer vor allem eine Gefährdung für Personen, die erstmals versuchen, in das Land einzureisen oder es zu durchqueren – und nicht für Dublin-Rückkehrende. Das Gericht stützt sich bei seiner Beurteilung auf aktuelle Berichte und auf die Rechtssprechung anderer Dublin-Staaten.

Zudem habe es keine Hinweise gefunden, dass im Rahmen des Dublin-Abkommens Überstellte unerlaubt abgeschoben werden. Für das BVGer ist daher klar: Im Dublin-Kontext überstellte Personen erhalten Zugang zum Asylverfahren in Kroatien. (abi)