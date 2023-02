Asylstatistik Über 60 Prozent mehr Asylgesuche – vor allem aus Afghanistan Das Ende der Coronapandemie hat sich auf die Asylgesuche in der Schweiz ausgewirkt: Insgesamt wurden über 24'500 Anträge gestellt – ein Plus von 64,2 Prozent. Und 2023 sollen es noch mehr werden.

Der Platz ist knapp. Daher wird aus der ehemaligen Polizeikaserne in Zürich eine temporäre Asyl-Unterkunft. Keystone

Zuwenig Betten und Personal: Die Asylstrukturen von Bund, Kantone und Gemeinden laufen am Anschlag. Einige Kantone haben gar den Asylnotstand ausgerufen. Nun hat das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Montag die Asylstatistik für das vergangene Jahr veröffentlicht. Darin zeigt sich: Die Asylgesuche nahmen deutlich zu. Konkret wurden 24'511 Anträge gestellt – 9583 mehr als im Jahr 2021.

Das SEM führt die Zunahme um 64,2 Prozent unter anderem darauf zurück, dass das Reisen wieder einfacher wurde, nachdem viele Corona-Massnahmen aufgehoben worden sind. Zudem habe die Coronapandemie viele Volkswirtschaften geschwächt – gerade auch in traditionellen Herkunfts- und Transitländern von Asylsuchenden. Dazu kommt der Ukraine-Krieg, der die Preise in die Höhe trieb und damit den Abwanderungsdruck zusätzlich verstärkte.

Türkei hat im vergangenen Jahr den Druck erhöht

Als Beispiel nennt das SEM die Türkei: Das Land habe vor diesem Hintergrund den Druck auf die 3,5 Millionen syrischen und 200'000 bis 300'000 afghanischen Staatsangehörigen erhöht, damit sie in ihre Heimat zurückkehren. Die Folge: eine «deutlichen Zunahme» der Migration in Richtung Europa. Mit Abstand am meisten Gesuche (7054) in der Schweiz stammen denn auch von Afghaninnen und Afghanen. Weitere wichtige Herkunftsländer waren die Türkei, Eritrea, Algerien sowie Syrien.

Zudem sind im Rahmen des Resettlement-Programms 641 Personen in die Schweiz eingereist – vor allem syrische, afghanische und sudanesische Staatsangehörige. Im Vorjahr waren es noch 1050 Personen. Es geht dabei um besonders schutzbedürftige Flüchtlinge, die sich in einer prekären Lage in Erstaufnahmeländern befinden.

27'000 Asylgesuche im laufenden Jahr erwartet

Das SEM hat 17'599 Asylgesuche erstinstanzlich erledigt. 4816 Personen erhielten Asyl, die Anerkennungsquote sank von 37 auf 30,6 Prozent, wie es weiter heisst. Trotzdem nahm die Zahl der erstinstanzlich hängigen Fälle um 7801 auf 12'239 zu.

Und es dürfte weiter viel Arbeit für die Behörden geben: Das SEM rechnet im laufenden Jahr gemäss seinem wahrscheinlichsten Szenario mit 27'000 neuen Asylgesuchen. Die Toleranz liegt bei plus/minus 3000 Gesuchen. Die Zahl sei unter anderem davon abhängig, wie sich die Migration aus der Türkei nach Griechenland und Bulgarien entwickle oder von der Migration aus Nordafrika. Dazu komme die Asyl- und Rückführungspraxis der Schweizer Nachbarstaaten.

Deutlich mehr Ausreisen

Markant zugenommen haben aber nicht nur die Ein- sondern auch die Ausreisen: 8333 Personen sind laut SEM selbstständig ausgereist, 1820 wurden entweder in ihre Heimat oder in einen Drittstaat und 1314 in einen Dublin-Staat zurückgeführt. Damit seien die Ausreisen im Vergleich zum Jahr 2021 um 205,4 Prozent gestiegen.

Ausserdem hatte die Schweiz bei 8029 Personen einen anderen Dublin-Staat um Übernahme angefragt. Gleichzeitig erhielt die Schweiz von anderen Dublin-Staaten für 3777 Personen eine Anfrage.

Schutzstatus S für über 72'000 Ukrainerinnen und Ukrainer

Das vergangene Jahr stand zudem ganz im Zeichen der Geflüchteten aus der Ukraine. Dank dem Schutzstatus S erhielten sie in der Schweiz schnell ein Aufenthaltsrecht und mussten kein ordentliches Asylverfahren durchlaufen. Bis Ende Jahr beantragten knapp 75'000 Personen den Schutzstatus S. In 72'611 Fällen wurde er gewährt.

7621 Ukrainerinnen und Ukrainer haben den Schutzstatus allerdings bereits wieder beendet. Bei weiteren 1542 Personen wurde dieser Schritt Ende Jahr noch geprüft, wie es weiter heisst. (abi)