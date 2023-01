Asylpolitik Luzerner Sozialdirektor Guido Graf fordert bessere Integration von ukrainischen Geflüchteten Dem Luzerner Sozialvorsteher Guido Graf ist die tiefe Erwerbsquote bei ukrainischen Geflüchteten ein Dorn im Auge. Er fordert Anpassungen beim Schutzstatus S – und die Einführung des Botschaftsasyls.

Der Luzerner Sozial- und Gesundheitsdirektor Guido Graf tat sich bereits bei der Migrationskrise 2015 mit Forderungen an den Bundes hervor. Dominik Wunderli

Der Schweiz gehen die Asylunterkünfte aus. Der Kanton Luzern rief deshalb bereits im November die Asyl-Notlage aus. Nun fordert dessen Sozialdirektor Guido Graf (Mitte) erneut Anpassungen beim Status-S für ukrainische Geflüchtete. «Sie müssen eine Tagesstruktur bekommen, Deutsch lernen, eine Arbeit finden. So wie das jetzt aufgegleist ist, geht das aber nicht», sagt Graf am Samstag in einem Interview mit dem Blick.

Der Bundesrat hatte Anfang März den Schutzstatus S aktiviert, um Menschen aus der Ukraine rasch aufnehmen zu können. Im Herbst wurde der Status bis 2024 verlängert, da keine Aussicht auf ein baldiges Kriegsende in der Ukraine zu erwarten war. Gemäss Graf hätte der Bundesrat jedoch Anpassungen vornehmen sollen, statt den Status bloss zu verlängern.

Migrationsbewegungen besser steuern

Der Grund für seinen Unmut liegt unter anderem darin, dass die Erwerbsquote von ukrainischen Geflüchteten gerade mal 14 Prozent betrage. Für Guido Graf «viel zu tief», vor allem mit Blick auf den Fachkräftemangel. «Warum schauen wir nicht, dass wir jene Menschen, die hier sind und wahrscheinlich bleiben werden, zu Fachkräften machen? Dann kommen die 18'000 Franken x-fach zurück.»

Einmal mehr fordert Graf deshalb höhere Beiträge vom Bund für die Integration. Damit die Asylzahlen gesamthaft nicht mehr zunehmen, sollte der Bund zudem das Botschaftsasyl wieder einführen. Damit würde Schleppern das Handwerk gelegt und die Migration besser gesteuert, so Graf. (gb)