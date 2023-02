Gesundheitsrisiko Illegale Importe: Diese Medikamente bestellen die Schweizer am häufigsten Der Zoll hat im vergangenen Jahr 6793 illegale Arzneimittelimporte sichergestellt. Das sind über einen Viertel weniger als vor einem Jahr. Nach wie vor besonders beliebt: Potenzmittel.

Der Schweizer Zoll hat an der Grenze knapp 6800 Sendungen gestoppt, mit denen illegal Medikamente eingeführt werden sollten. Keystone

Vorsicht vor dubiosen Quellen: Wer Medikamente im Internet oder über Social-Media-Kanäle bestellt und einnimmt, riskiert seine Gesundheit. Der Grund: Illegale Arzneimittel enthalten häufig keine oder falsch deklarierte Wirkstoffe, eventuell auch schädliche Zusatzstoffe oder sind überdosiert. Das schreibt Swissmedic in einer Mitteilung vom Freitag – und hat entsprechend zusammen mit dem Zoll ein Auge auf illegale Medikamentenimporte.

Dieser stösst immer wieder auf verbotene Sendungen. So hat das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) im vergangenen Jahr im Auftrag des Schweizerischen Heilmittelinstituts 6793 illegale Arzneimittelimporte sichergestellt. Das sind etwa gleich viele Sendungen wie 2020, dem ersten Jahr der Coronapandemie. Gegenüber dem letzten Jahr nahm die Zahl jedoch um über einen Viertel ab.

Die genauen Gründe, weshalb es im vergangenen Jahr mehr Fälle gab, kennt Swissmedic nicht. Der Onlinehandel habe während der Coronapandemie ganz allgemein zugenommen, erklärte Swissmedic-Sprecher Lukas Jaggi. «Wir vermuten zudem einen gewissen Nachholbedarf aufgrund von Lieferstörungen im Jahr 2020», sagte er. «Zudem hatte der Lockdown in China im vergangenen Jahr Auswirkungen auf die Lieferketten.»

Sendungen aus Indien nahmen stark zu

Jede dritte Sendung stammt aus Osteuropa – hauptsächlich aus Polen. Dahinter folgen Importe aus Asien (27 Prozent) – vor allem aus Singapur und Hongkong – sowie Indien (26 Prozent). Im Vorjahr kamen lediglich 12 Prozent der Ware aus Indien. «Die Zunahme könnte daran liegen, dass es während der Pandemie in China massiv strengere Einschränkungen gab als in Indien», sagte Jaggi. «Die kriminellen Händler sind auch sehr agil, wenn es darum geht, neue Vertriebswege zu finden.»

Von 23 auf 9 Prozent deutlich abgenommen haben dagegen die illegalen Importe aus Westeuropa. 90 Prozent der beschlagnahmten Medikamente wurden vernichtet, wie es weiter heisst.

Schweizer bestellen vor allem Potenzmittel

Besonders beliebt bei den Schweizer Konsumenten sind Erektionsförderer. Sie machen 79 Prozent der beschlagnahmten Sendungen aus. Dahinter folgen Schlaf- und Beruhigungsmittel (6 Prozent), Hormone (5 Prozent) sowie Nasensprays und Abführmittel (4 Prozent).

«Alle in der Schweiz zugelassenen Arzneimittel gegen Erektionsstörungen sind verschreibungspflichtig», sagte Jaggi. Das ist eine Hürde, wenn die Potenzmittel lediglich als Lifestylepräparate verwendet werden. Da sie selbst bezahlt werden müssten, greifen die Besteller aus Kostengründen auf günstigere ausländische Präparate zurück.

Davor warnte Jaggi. «Es nicht klug und kann ein Gesundheitsrisiko sein, Erektionsförderer ausserhalb der kontrollierten Lieferketten zu beschaffen», sagte er. Rund die Hälfte der von Swissmedic analysierten illegal importierten Präparate hätten schwerwiegende Qualitätsmängel. Er könne daher nur an die Vernunft appellieren: «Konsumenten haben keine Möglichkeit, selber herauszufinden, ob ein Präparat unbedenklich oder gesundheitsschädigend ist», sagte er.

Konsequenzen reichen vom einfachen Brief bis zum Strafverfahren

Wer Medikamente illegal importiert und erwischt wird, muss mit Konsequenzen rechnen: Zwar werden die meisten Fälle im vereinfachten Verfahren erledigt – also mit einem Brief an die Besteller, in dem erklärt wird, dass die Einfuhr verboten ist und die Ware vernichtet wird. Swissmedic hat im vergangenen Jahr jedoch auch 214 kostenpflichtige Verfahren geführt. Darunter waren 78 Fälle wegen wiederholter Bestellungen, die Personen nach einem vereinfachten Verfahren tätigten, wie es weiter heisst.

Zudem bearbeitete Swissmedic 34 Verwaltungsstrafverfahren und überwies weitere 75 Fälle an die kantonalen Staatsanwaltschaften. Dabei ging es um betäubungsmittelhaltige Arzneimittel und sogenannte Mischsendungen. Auch das BAZG führte 22 Strafverfahren und erstattete 185-mal Anzeige, weil jemand betäubungsmittelhaltige Arzneien illegal importierte.