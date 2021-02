Armee Zweite Staffel Winter-RS: Drei Prozent der Rekruten waren Corona positiv Die Armee hat über 5000 Rekruten beim Einrücken in die Kaserne auf Covid-19 getestet. Vorher waren die Armeeangehörigen während drei Wochen im Homeoffice.

Der Eintritt in die Winter-RS erfolgte wegen Covid-19 in diesem Jahr gestaffelt. (Archivbild) Keystone

(dpo) Bis Donnerstag sind drei Prozent der über 5000 eingerückten Rekruten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nun werden bei allen positiven Tests weitere Abklärungen zu den Virusmutationen vorgenommen, wie die Gruppe Verteidigung am Freitag mitteilte.

Die positiv getesteten Personen müssten nun in eine zehntägige Quarantäne. Diese gelte auch für die Angehörigen, die engen Kontakt mit den Infizierten hatten, heisst es. Derzeit befänden sich aus den Truppendiensten und den Rekrutenschulen insgesamt 162 Personen in Isolation und 148 Angehörige der Armee in Quarantäne.

Bei den 5000 eingerückten Rekruten handelt es sich nach Armeeangaben um die zweite Staffel der Winter-RS. Wegen dem Coronavirus folgte der Eintritt in die Rekrutenschule gestaffelt. Während ein Teil bereits am 8. Februar einrückte, absolvierte der andere Teil von zu Hause aus ein Lern- und Sportprogramm.