Armasuisse Schweizer F-35-Kampfjets werden grösstenteils in Italien produziert Ein Grossteil der neuen Kampfflugzeuge, welche die Schweiz beim US-Hersteller Lockheed Martin bestellt hat, sollen in Italien gebaut werden. Eine kleine Produktion gibt es vielleicht auch hierzulande.

Die F35-Kampfjets der Schweizer Armee sollen zum Grossteil in Italien gebaut werden. Keystone

Die Schweiz will insgesamt 36 Kampfjets des Typs F-35 beschaffen. Am Donnerstag gab das Bundesamt für Rüstung Armasuisse anlässlich der Medienpräsentation in Emmen nun bekannt, dass die meisten der bestellten Flugzeuge im italienischen Cameri produziert werden sollen. Dort befindet sich eine von zwei Fertigungslinien des F-35 ausserhalb der USA und die einzige in Europa. Armasuisse habe sich mit der US-Regierung darauf geeinigt, dass das italienische Rüstungsunternehmen Leonardo bis zu 28 der insgesamt 36 Flugzeuge bauen wird.

Die acht verbleibenden Flugzeuge sollen in den USA von Hersteller Lockheed Martin produziert und dort anschliessend für die Erstausbildung der Schweizer Pilotinnen und Piloten eingesetzt werden. Es besteht laut Mitteilung allerdings noch die Möglichkeit, dass einige Flugzeuge in der Schweiz gebaut werden. Lockheed Martin kläre derzeit ab, ob vier Jets im Rahmen eines Offsetprojektes bei der Ruag endmontiert werden können. Geht das nicht, findet die Produktion ebenfalls in Italien statt.

Im vergangenen Juni hatte der Bundesrat sich für die Beschaffung von 36 Kampfflugzeugen des Typs F-35 des US-Herstellers entschieden. Eine Allianz aus der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, SP und Grüne lancierte daraufhin eine Initiative, um den Kauf zu stoppen. Nach Beginn des Ukraine-Krieges hatten bürgerliche Politiker sowie Verteidigungsministerin Viola Amherd dazu aufgefordert, die Unterschriftensammlung abzubrechen, wovon die Initiantinnen aber nichts wissen wollten. (agl)