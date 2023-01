Arbeitsmarkt Weiterbildungsoffensive in der Sozialhilfe wird fortgesetzt und ausgeweitet Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) will die vor vier Jahren gestartete Weiterbildungsoffensive fortsetzen. Damit soll auch dem Fachkräftemangel in der Wirtschaft begegnet werden.

Ein grosser Teil der Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezüger in der Schweiz verfügt über keine abgeschlossene Ausbildung. Keystone

Rund 180'000 Erwachsene waren 2021 in der Schweiz auf Unterstützung durch die Sozialhilfe angewiesen. Gleichzeitig berichten Industrie und Dienstleistungssektor von grossen Problemen bei der Rekrutierung von Fachkräften, zuletzt auch im nicht oder wenig qualifizierten Bereich. Angesichts dieser Situation will die Skos ihre 2018 in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Verband für Weiterbildung (SVEB) gestartete Weiterbildungsoffensive fortsetzen und ausbauen. Dies gab die Skos am Montag bekannt.

Unterstützt werde die Weiterbildungsoffensive von einer breiten Allianz aus Wirtschaft, Politik und Bildung, heisst es dazu ein einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Organisationen. Ihr Ziel: «Alle Sozialhilfebeziehenden sollen – auf der Grundlage ihres Potenzials – die Möglichkeit erhalten, sich weiterzubilden.» Damit werde der Staat entlastet, die Wirtschaft erhalte dringend benötigte Arbeitskräfte, und die unterstützten Personen könnten ihren Lebensunterhalt wieder selbstständig sichern, heisst es in der Mitteilung.

Ausweitung auf weitere Sozialdienste im ganzen Land

Nur gerade die Hälfte der Sozialhilfebeziehenden verfügt laut Skos über einen Berufsabschluss, ein Drittel habe sogar «Schwierigkeiten im Bereich Grundkompetenzen», wie es heisst. Im Rahmen der Weiterbildungsoffensive waren bislang neun Sozialdienste in der Deutschschweiz sowie der Kanton Tessin bei der Verbesserung ihrer Förderstruktur im Bildungsbereich unterstützt worden. Bis im Jahr 2026 soll das Programm nun auf 40 weitere Sozialdienste in der ganzen Schweiz ausgeweitet werden.

Unterstützt wird die Weiterbildungsoffensive unter anderem von Arbeitgeberverband, Gewerbeverband und Gewerkschaften sowie durch mehrere interkantonale Regierungskonferenzen.(wap)