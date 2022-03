Arbeitsgruppe Geflüchtete Ukrainerinnen: Sozialpartner wollen Integration in Arbeitsmarkt Eine Arbeitsgruppe von Bund, Arbeitgebern und Gewerkschaften will die schnelle Integration von geflüchteten Ukrainerinnen unterstützen. Sie wollen Sozialdumping vermeiden.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter im Gespräch mit Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard. Keystone

Bis zu 50'000 Menschen aus der Ukraine dürften nach Schätzungen des Bundes in diesem Jahr in der Schweiz Schutz suchen, die meisten von ihnen Frauen. Für sie hat der Bundesrat den Schutzstatus S aktiviert, der ihnen im Gegensatz zu regulären Asylsuchenden erlaubt, sofort einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Bei der Integration setzt der Bund nun auch auf die Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern: Am Mittwoch traf sich die zuständige Bundesrätin Karin Keller-Sutter deshalb mit Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften.

Ziel des ersten Treffens sei es gewesen, auszuloten, wie die Integration in den Schweizer Arbeitsmarkt gelingen könne, sagte Keller-Sutter nach dem Treffen vor Medien. Dabei habe sich gezeigt, dass unter den Sozialpartnern Einigkeit herrsche. «Wir wollen absolut vermeiden, dass Sozialdumping passiert», sagte Gewerbeverbandspräsident Fabio Regazzi. Man sei sich einig, dass normale Löhne und Arbeitsbedingungen zur Anwendung kämen. Daniel Lampart vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund verwies auf die bestehenden flankierenden Massnahmen und Kontrollmechanismen.

Wichtigster Mechanismus zum Schutz vor Sozialdumping und Missbrauch sei die gesetzlich verankerte Bewilligungspflicht bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, heisst es in einer im Nachgang des Treffens veröffentlichten Mitteilung des Justiz- und Polizeidepartements (EJPD). Dabei müssen die kantonalen Arbeitsmarktbehörden prüfen, ob die Arbeits- und Lohnbedingungen orts-. berufs- und branchenüblich sind. Dies wird abschliessend durch die paritätischen und tripartiten Kommissionen kontrolliert, in denen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite vertreten sind.

Integrationsvorlehre auch für Schutzstatus S

Als konkrete Massnahme will der Bund den betroffenen Personen mit Schutzstatus S die Integrationsvorlehre ermöglichen, die praxisorientiert auf einer Berufslehre oder eine Berufstätigkeit in der Schweiz vorbereitet, wie es in der Mitteilung heisst. Auch haben Personen mit Status S Zugang zu den Beratungs- und Vermittlungsleistungen der regionalen Arbeitsvermittlungen und zu kantonalen Massnahmen wie Sprachkursen.

Offene Fragen, denen sich die Arbeitsgruppe widmen soll, betreffen unter anderem die Anerkennung ausländischer Diplome für die Berufstätigkeit in der Schweiz, insbesondere in der Pflege, und die Frage der Betreuung von Kindern, deren Mütter in der Schweiz ins Erwerbsleben eintreten.