Arbeitsmarkt Im Februar waren bei den RAVs leicht weniger Arbeitslose gemeldet Die Arbeitslosenquote in der Schweiz ist im Februar um einen Zehntel auf 3,6 Prozent gesunken. Konkret waren 1800 Personen weniger bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) eingeschrieben.

Leicht weniger Arbeitslose waren Ende Februar bei den RAVs gemeldet. Gegenüber 2020 sind es jedoch massiv mehr Personen. (Symbolbild) Matthias Jurt

(sat) Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte, waren Ende Februar in der Schweiz 167’953 Arbeitslose bei einem RAV gemeldet. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich die Arbeitslosigkeit laut Seco jedoch um 50’131 Personen oder 42,5 Prozent. Damals, kurz vor Ausbruch der Coronapandemie, lag die Arbeitslosenquote in der Schweiz allerdings auch auf einem Rekordtief.

Verringert hat sich laut Seco im Februar insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit (um 438 Personen oder -2,5 Prozent). Aber auch die Zahl der Arbeitslosen im Alter zwischen 50 und 64 Jahren sank um 227 Personen oder 0,5 Prozent. Umgekehrt waren Ende Februar bei den RAVs insgesamt 259’735 Stellensuchende registriert. Das sind 1’764 weniger als im Vormonat. Allerdings gilt auch hier: Gegenüber der Vorjahresperiode ist auch diese Zahl damit um 69’336 Personen oder 36,4 Prozent gestiegen.

Update folgt ...