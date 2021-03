ARBEITSMARKT Ständerat will keine Ausweitung der Gesamtarbeitsverträge Der Ständerat lehnt es ab, dass Gesamtarbeitsverträge einfacher für ganze Branche als verbindlich gelten. Er fürchtet, dass KMU gegenüber grösseren Arbeitgebern unter die Räder kommen.

Scheitern Verhandlungen über Gesamtarbeitsverträge, wird auch auf das Mittel des Streiks zurückgegriffen. (Symbolbild) Keystone

Ein Gesamtarbeitsvertrag (GAV) kann heute nur dann für allgemeinverbindlich erklärt werden, wenn den unterzeichnenden Arbeitgeberverbänden mindestens die Hälfte der Arbeitgeber der Branche angehören und wenn die Arbeitnehmerverbände mindestens 50 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer repräsentieren.

Die beiden Nationalräte Olivier Feller (FDP/VD) und Jean-Paul Gschwind (Die Mitte/JU) erachten das als nicht mehr zeitgemäss. In gleichlautenden parlamentarischen Initiativen fordern sie eine Revision. In der Praxis sei es in gewissen Fällen schwierig, diese Quoren zu erreichen, argumentieren sie. Das gelte besonders auf Arbeitgeberseite in Wirtschaftszweigen, in denen eine grosse Zahl von Mikro-Unternehmen jeweils nur eine kleine Zahl von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern beschäftigt.

Nach dem Willen der Initianten soll das Quorum deshalb gelockert werden. Ein konkretes Beispiel: Wenn ein Arbeitgeberverband 41 Prozent der Arbeitgeber repräsentiert, soll es trotzdem möglich sein, den GAV für allgemeinverbindlich zu erklären, wenn die betroffenen Arbeitgeber 59 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Wirtschaftszweig beschäftigen. Im Nationalrat hatten sie für ihren Vorschlag eine Mehrheit gefunden.

Ständerat beharrt auf heutiger Regelung

Den Ständerat überzeugte das Anliegen aber nicht. Er lehnte am Mittwoch beide parlamentarischen Initiativen mit 26 zu 12 Stimmen ab. Damit sind die Vorstösse erledigt. Eine Minderheit von Arbeitgebern dürfe nicht einer Mehrheit die Allgemeinverbindlichkeit aufzwingen, argumentierte Pirmin Bischof (Die Mitte/SO) im Namen der Kommission. Auch fürchtet die Mehrheit, dass durch die Gesetzesrevision KMU gegenüber grösseren Betrieben benachteiligt werden könnten.

Eine Minderheit sprach sich für die Revision aus. Wer sich der Sozialpartnerschaft rühme, müsse die Stellung von Gesamtarbeitsverträgen stärken, erklärte Paul Rechsteiner (SP/SG). Die Regelung greife auch für Aussenseiter, die sich in einer Branche nicht an die Spielregeln hielten. Die schweizerische Gesetzgebung in diesem Bereich stamme zudem aus den Fünfzigerjahren und sei sehr restriktiv.