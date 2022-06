Anstieg des Benzinpreises «Wir müssen jetzt handeln!» SVP-Chef attackiert Präsidenten von FDP und Mitte

SVP-Chef Chiesa fordert die Präsidenten von FDP und Mitte auf, bei einer Benzinpreis-Senkung mitzumachen. Und lanciert eine Inseratekampagne. Severin Bigler

Der Angriff Russlands auf das Nachbarland Ukraine lässt die Konsumentenpreise ansteigen. Insbesondere jene für Energie. Seit Wochen fordert die SVP darum, dass der Bundesrat eingreift und namentlich den Benzinpreis senkt. Doch die Landesregierung lässt die wählerstärkste Partei der Schweiz bislang abblitzen. Und auch aus den anderen bürgerlichen Parteien – wie auch von links-grüner Seite – erfährt das Anliegen der SVP zu wenig Gehör, wie die Partei findet. «Wir müssen jetzt handeln!», fordert Präsident Marco Chiesa im «Blick».

Nun schaltet die Volkspartei einen Gang höher. Am Donnerstag greift der SVP-Chef die Präsidenten von FDP und Mitte in dem Interview frontal an. Der Chef der Freisinnigen verdiene als Präsident des Nutzfahrzeugverbands «jährlich über 100’000 Franken», sagt Chiesa und ruft Thierry Burkard auf: «Da erwarte ich von ihm, dass er sich für die Transportbranche einsetzt.» Bei der ehemaligen CVP sieht er «nicht nur Gerhard Pfister in der Pflicht», sich als Präsident für eine Senkung des Benzinpreises einzusetzen. Der SVP-Präsident fordert namentlich auch die Nationalräte Fabio Regazzi als Gewerbeverbandspräsident oder Markus Ritter als Bauernverbandspräsident auf, «Farbe zu bekennen!».

Anzeigenkampagne gegen Burkard und Pfister?

Beim Interview mit dem «Blick» präsentiert der SVP-Chef zudem ein Inserat, das in den nächsten Tagen publiziert werden soll. Laut einem am Donnerstag abgedruckten Entwurf heisst es darin: «FDP und Mitte lassen Gewerbe und Mittelstand bluten!». Darunter stehen die Konterfeis von FDP-Chef Burkart und Mitte-Präsident Pfister.

Fazit der Attacke auf die bürgerliche Konkurrenz im Vorfeld einer Sondersession von kommender Woche: «Wir erwarten jetzt eine breite Unterstützung von FDP und Mitte – alles andere wäre Wischiwaschi-Politik», sagt Marco Chiesa. Aus aktuellem Anlass werden Nationalrat und Ständerat dabei unter anderem über eine von der Volkspartei geforderte Halbierung der Treibstoffsteuern oder Erhöhung des Pendlerabzugs entscheiden.