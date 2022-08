Ansteckungsrisiko Stadt Zürich ist besorgt über Ausbreitung von Affenpocken an Street Parade Die Stadt Zürich ruft die Teilnehmenden der Street Parade dazu auf, sich vor Affenpocken zu schützen. Sie schliesst sich den Forderungen an den Bund an, endlich Impfstoff zu beschaffen.

Im Ausland ist die Impfung gegen Affenpocken bereits erhältlich: Ein Mann lässt sich impfen in Brasilien. Keystone

Kurz vor der weltgrössten Technoparty in Zürich werden die Forderungen nach einem Schutz vor dem Affenpockenvirus zahlreicher. Am Freitag rief die Stadt Zürich den Bund «dringend» dazu auf, Impfstoff zu beschaffen. Es sei «unverständlich», dass es angesichts des internationalen Gesundheitsnotstands keine Impfung gebe, lässt sich der Zürcher Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri, in der Mitteilung zitieren.

Die Stadtzürcher Grünliberalen schlagen in die gleiche Kerbe. In einer Mitteilung kritisieren sie die «passive Haltung» des Bundesrats bei der Impfstoffbeschaffung. Bereits am Mittwoch hatte die Pink Cross, die Organisation der schwulen und bisexuellen Männer, Impfstoff gefordert. Geht es nach Pink Cross, solle der Bundesrat gar die «besondere Lage» ausrufen.

Stadt Zürich verweist an Empfehlungen der WHO

Dass die Organisation nun Unterstützung von Zürich bekommt, überrascht nicht: In der grössten Stadt der Schweiz grassiert das Virus derzeit am stärksten. Zusätzlich findet am Wochenende die weltgrösste Technoparty statt. «Grossanlässe wie die Street Parade bergen ein erhöhtes Risiko zur Verbreitung der Affenpocken», schreibt die Stadt dazu. Und da es keinen Impfstoff gibt, sei an den Teilnehmenden, sich bestmöglich zu schützen.

Die Stadt verweist dazu auf die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Diese rät, Kontakte mit potenziell infizierten Personen zu vermeiden, beim Sex ein Kondom zu verwenden sowie gründliches Händewaschen. (gb)