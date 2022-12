Angespannte Asylsituation Plätze für Flüchtlinge statt WK: Armee hilft bei der Unterbringung Der Bund erwartet bis Ende Jahr weitere Schutzsuchenden aus der Ukraine und Asylsuchende. Nun hilft die Armee mit rund 2700 zusätzlichen Unterbringungsplätzen und Personal aus.

In einigen Armeeunterkünften werden demnächst Schutzsuchende statt Rekruten einziehen. (Symbolbild) Keystone

Die Asylsituation in der Schweiz bleibt angespannt. Bis am Freitag sind beim Staatssekretariat für Migration (SEM) über 73'000 Anträge für den Schutzstatus S eingegangen. Und die Schweiz nimmt weiterhin Schutzsuchende aus der Ukraine auf: Bis Ende Jahr sollen es rund 75'000 werden. Dazu kommen rund 24'000 Asylgesuche.

Dafür braucht es zusätzliche Ressourcen – vor allem bei der Unterbringung, wie SEM am Freitag mitteilte. Es rechnet damit, dass es mittelfristig rund 3000 zusätzliche Plätze benötigt. Dabei erhält es Hilfe von der Armee. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung einen subsidiären Einsatz der Armee beschlossen. Dieser dauert maximal bis Ende März 2023.

Die Armee stellt durch die örtliche Verschiebung von Rekruten- und Kaderschulen sowie von Wiederholungskursen rund 2100 Unterkunftsplätze zur Verfügung. Diese Kapazität werde durch «geeignete Verdichtungsmassnahmen» auf bis rund 2700 Plätze gesteigert. Die zusätzlichen Unterkünfte befinden sich in Freiburg, Bure, Dübendorf, Thun und St. Luzisteig. Der Ausbildungsbetrieb der Armee werde dadurch nicht eingeschränkt, heisst es weiter.

Zudem hat der Bundesrat beschlossen, dass das SEM je nach Bedarf auf die Unterstützung von bis zu 500 Angehörigen der Armee zurückgreifen kann. Sie sollen bei der Einrichtung und dem Betrieb der zusätzlichen militärischen Infrastrukturen und beim Transport mithelfen.

Der Kanton Zürich begrüsst den Bundesratsentscheid in einer ersten Reaktion «ausdrücklich», wie er mitteilte. «Auch der Bund muss seine Verantwortung im Asylbereich wieder vollumfänglich wahrnehmen», wird Regierungsrat und Sicherheitsdirektor Mario Fehr zitiert. «Dazu gehört, dass er die Betreuung in seinen Unterkünften sicherstellen kann.» Nun müsse der Bund auch die Verfahren bei den Personen, die inzwischen in den Kantonen auf Entscheide warten, «prioritär nachholen».

Um die Situation zu bewältigen, hat das SEM zusammen mit der Armee seit dem Frühjahr die Zahl der Unterbringungsplätze bereits von 5000 auf über 9000 Betten erhöht. Zudem wurde zusätzliches Personal für die Betreuung und Sicherheit rekrutiert. Für die Betreuung stehen etwa bereits bis zu 140 Zivildienstleistende zur Verfügung, wie es weiter heisst. (abi)