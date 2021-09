Mobilisierung Altersvorsorge: Gewerkschaften planen Demo vor dem Bundeshaus Mit einer nationalen Demonstration wollen die Gewerkschaften am 18. September auf dem Bundesplatz gegen Reformpläne bei AHV und beruflicher Vorsorge mobil machen.

Im Frühling präsentierten die Gewerkschaften einen Appell mit 300'000 Unterschriften, im Herbst soll nun eine nationale Demonstration folgen. Keystone

Die Demonstration richte sich sowohl gegen die Erhöhung des AHV-Alters für Frauen als auch gegen Reformpläne bei der beruflichen Vorsorge, schreiben die Gewerkschaften am Freitag in einer Mitteilung. «Wir werden die Angriffe der Finanzindustrie auf unser Rentensystem bekämpfen», wird SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard darin zitiert. «Die Gewerkschaften lancieren die Mobilisierung für eine nationale Demonstration, vor dem Bundeshaus, mitten in der Session, am 18. September» heisst es in der Mitteilung weiter. Unterzeichnet haben der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB), die Unia und Travail.Suisse.

Ins Zentrum des Kampfs gegen die Reformen von AHV und beruflicher Vorsorge rücken die Gewerkschaften dabei die Frauenfrage. Bereits im Frühjahr hatten über 300'000 Personen einen Appell der Gewerkschaften gegen die Erhöhung des Frauenrentenalter unterschrieben. «AHV 21 ist eine reine Rentensenkungsvorlage: Frauen müssten effektiv ein Jahr länger arbeiten und AHV-Beiträge bezahlen, erhalten aber ihre Rente ein Jahr weniger lang», wird die Gleichstellungssekretärin der Unia, Aude Spang in der Mitteilung zitiert.

Auch bei der BVG-Reform drohten die Frauen ins Hintertreffen zu geraten, so die Befürchtung der Gewerkschaften. Der derzeitige Vorschlag der Kommission belaste mittlere Löhne stark, verzichte aber auf Beiträge der Top-Verdienenden. Verkäuferinnen, Pflegefachfrauen und Lehrerinnen werde Geld weggenommen.