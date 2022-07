Altersvorsorge «AHV 21»: Bündnis wehrt sich gegen AHV-Abbau auf Kosten der Frauen Ein breites Bündnis wehrt sich gegen die AHV-Reform. Damit werde einseitig auf Kosten der Frauen gespart. Am Freitag haben die Gewerkschaften, Verbände und Parteien ihre Kampagne gegen «AHV 21» lanciert.

Das Bündnis «Nein zum AHV-Abbau», bestehend aus Gewerkschaften, SP und Grünen, bekämpft die AHV-Reform von Bundesrat Berset. Keystone

«AHV-Bschiss», «Demontage des Rentensystems», «Unverschämtheit gegenüber den Frauen»: Die Gegnerinnen und Gegner der AHV-Reform finden keine gute Worte zur Vorlage. Am Freitagmorgen trat das Bündnis «Nein zum AHV-Abbau», das erfolgreich das Referendum gegen die AHV-Vorlage ergriffen hat, vor die Medien.

Insgesamt 7 Milliarden Franken an Renteneinbussen kämen auf die Frauen zu, sagte SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer. «Diese Reform hat ein Preisschild – von 26’000 Franken pro Frau.» Die Vorlage bedeute einen Rentenabbau, der «quer in der Landschaft» stehe: «Schliesslich sollte die AHV existenzsichernd sein, und das ist sie jetzt schon nicht.» Unter dem Strich bedeute die Reform, die auch noch eine Mehrwertsteuererhöhung beinhaltet: «Mehr zahlen für schlechtere Leistungen».

Ähnlich argumentierte Unia-Präsidentin Vania Alleva. Die Reform werde «einseitig auf dem Buckel der Frauen» ausgetragen. Die Frauen würden noch immer 20 Prozent weniger verdienen als die Männer. Bei den Renten betrage die Lücke sogar einen Drittel, weil die Frauen in der zweiten Säule systematisch benachteiligt seien.

Höheres Rentenalter drängt Frauen in die Arbeitslosigkeit

Mit der Reform würden zudem Frauen am Ende der beruflichen Laufbahn in die Arbeitslosigkeit gedrängt, kritisierte Alleva. Selbst in Branchen, in denen die Arbeitgeber über Fachkräftemangel «jammern», habe die Zahl der älteren arbeitslosen Frauen stark zugenommen. Wenn diese nun noch ein Jahr länger auf die AHV warten müssten, würden viele in die Sozialhilfe gedrängt. Alleva:

«Das ist eine menschliche Respektlosigkeit und ein ökonomischer Unsinn.»

Pierre-Yves Maillard, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes und Nationalrat (SP/VD), sagte: «Die Argumentation, dass wir länger arbeiten müssen, weil wir länger lebten, geht nicht auf.» Denn der Eintritt der Frauen in den bezahlten Arbeitsmarkt habe das Arbeitsvolumen und damit die beitragspflichtigen Einkommen massiv erhöht: «Damit haben die Frauen die Finanzen der AHV gestützt.» Zudem warf Maillard dem Bundesrat Alarmismus vor: Der AHV-Fonds sei weit davon entfernt, auf einen so tiefen Stand zu sinken wie vom Bundesrat prognostiziert.

Bündnis befürchtet weiteren Rentenabbau

Das Bündnis befürchtet, dass die AHV 21 erst der Anfang des Rentenabbaus sei. Arbeitgeber und bürgerliche Parteien würden schon die nächsten «Angriffe» planen – etwa die Erhöhung des Rentenalters für alle auf 66 beziehungsweise 67 Jahre.

Damit ist der Abstimmungskampf definitiv lanciert: Am Montag stellte Gesundheitsminister Berset die AHV-Reform vor. Diese sei dringend notwendig, um die Renten künftig zu sichern, argumentierte der Bundesrat. Das höhere Frauenrentenalter sei gerechtfertigt, weil Frauen heute besser ausgebildet seien als früher, zunehmend berufstätig seien und länger leben würden als Männer. Zudem gebe es Kompensationen in der Höhe von 2,8 Milliarden Franken.

Ein Paket: Rentenalter und Mehrwertsteuer erhöhen

Die vom Parlament beschlossene Rentenreform sieht eine schrittweise Erhöhung des Rentenalters für Frauen um ein Jahr auf 65 Jahre vor. Uneinig war sich das Parlament lange, wie diese Erhöhung kompensiert werden soll für Frauen, die kurz vor der Pensionierung stehen. Schliesslich haben die Räte entschieden, die ersten neun Frauenjahrgänge zu entschädigen. Wie hoch dieser Zuschlag ist, hängt vom Zeitpunkt der Pensionierung und vom Einkommen ab.

Die Reform beinhaltet eine zweite Vorlage, welche eine Erhöhung der Mehrwertsteuer vorsieht – und zwar von heute 7,7 auf 8,1 Prozent. Insgesamt würde die Reform der AHV Mehreinnahmen von rund 17,3 Milliarden Franken bis 2032 bescheren. Die beiden Vorlagen (Erhöhung des Frauenrentenalters und Erhöhung der Mehrwertsteuer) gibt es nur als Paket: Die Stimmbevölkerung muss zu beiden Vorlagen Ja sagen, ansonsten scheitert die Reform. Abgestimmt wird am 25. September.