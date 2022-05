Bezirksgericht Muri Vergewaltigungsprozess: Angeklagter wird zu über 8 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt – auch stationäre Massnahme wird angeordnet

Heute Donnerstag wird vor dem Bezirksgericht Muri das Urteil verlesen, in einem Prozesse, der am Dienstag begonnen hat, die Anklageschrift umfasst ganze 25 Seiten. In den Hauptanklagepunkten gaben die Richter der Staatsanwaltschaft recht.