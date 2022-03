Alkohol, Glücksspiel und Co. «Wilder Westen» im Internet: Sucht Schweiz fordert Debatte über Restriktionen Das Internet ist in vieler Hinsicht problematisch, was das Thema Sucht betrifft. Es bietet zahlreiche Konsumanreize oder ermöglicht illegale Online-Käufe. Sucht Schweiz will darum nun über Restriktionen reden.

Wer zu Suchtverhalten neigt, ist im digitalen Raum besonders gefährdet. (Symbolbild) Keystone

Digitale Technologien sind ein wichtiger Teil unseres Lebens geworden. Die Pandemie hat sie durch Homeoffice und die Reduktion sozialer Kontakte noch unverzichtbarer gemacht. Die Stiftung Sucht Schweiz setzt deshalb in ihrem diesjährigen Suchtpanorama den Fokus auf das Thema Internet. Dieses erinnere an eine Westernwelt, «wo alles möglich scheint und wo der Arm des Staates oft nicht hinreicht», schreibt die Stiftung.

Der Online-Markt mit legalen und illegalen Produkten mit Suchtpotenzial ist laut Sucht Schweiz hart umkämpft. «Wer aufgrund seines Online-Verhaltens zur Zielgruppe gehört, erhält individuell zugeschnittene Botschaften», heisst es in dem am Mittwoch publizierten Bericht. Für die anderen scheine die Werbung derweil nicht zu existieren. Die Regulierung könne da nicht Schritt halten und beim Jugendschutz harze der Vollzug. So könnten Minderjährige im Internet «fast problemlos» an Alkohol kommen.

Das Feld nicht den Anbietern überlassen

Ein weiteres Problem sind laut Sucht Schweiz illegale Geldspiele aus dem Ausland. Bevor eine nicht zugelassene Website gesperrt werde, dauere es eine Weile. Und selbst dann könne die Sperrung umgangen werden. «Der virtuelle Raum kennt Möglichkeiten ohne Grenzen, ihm selbst sind aber kaum Grenzen auferlegt», heisst es im Suchtpanorama 2022. Eine Debatte über Restriktionen sei deshalb überfällig: «Wir müssen über Regeln diskutieren und dürfen das Feld nicht einseitig den Anbietern überlassen», lässt sich Grégoire Vittoz, Direktor von Sucht Schweiz, zitieren.

Auch die Folgen der Coronakrise sind im aktuellen Suchtpanorama Thema. Obwohl Schliessungen aufgrund der Pandemie zwischendurch die Konsumgelegenheiten einschränkten, hätten frühere Krisen gezeigt, dass bei gefährdeten Bevölkerungsgruppen gerade der problematische Alkoholkonsum zunehmen könne. Fast die Hälfte aller Personen, die im Jahr 2020 in professionelle Suchthilfeeinrichtungen eintraten, wurden denn auch hauptsächlich wegen Alkoholkonsums behandelt.

Besorgnis über Alkohol-Abstimmung der Migros

Im ersten Coronajahr konsumierten die Schweizerinnen und Schweizer pro Kopf 7,6 Liter reinen Alkohol. Dass die Migros ihre Genossenschaften über Alkoholverkäufe abstimmen lassen will, bereitet Fachpersonen Sorgen, wie dem Suchtpanorama zu entnehmen ist. Je breiter der Zugang zu Alkohol, desto mehr werde getrunken. «Sucht Schweiz appelliert an die Migros-Genossenschafterinnen, den Alkoholverkauf in der Migros nicht zuzulassen».

Die Stiftung rechnet zudem damit, dass die Coronapandemie sich auch auf den Konsum von abhängig machenden Schlaf- und Beruhigungsmitteln ausgewirkt hat. So habe rund 4 Prozent der Bevölkerung seit Beginn der Pandemie angegeben, mehrmals pro Woche solche Medikamente einzunehmen.

Kritik an mangelhaften Daten zu Schmerzmitteln

Sucht Schweiz kritisiert, dass bei opioidhaltigen Schmerzmitteln aktuelle Zahlen fehlen. Dies auch angesichts von Todesfällen Jugendlicher nach dem Mischkonsum von Medikamenten mit anderen Substanzen. Auch hier sei die leichte Erhältlichkeit im Internet problematisch.

Was den Tabak-Konsum betrifft, sind die Auswirkungen der Pandemie aufgrund fehlender Daten noch nicht bekannt. Eine Untersuchung, an der Sucht Schweiz beteiligt war, habe jedoch gezeigt, dass insbesondere Junge Menschen, die während des Lockdowns Probleme hatten, ihren Tabakkonsum erhöhten und danach nicht mehr senkten. Nach der Annahme der Tabak-Werbeverbotsinitiative im vergangenen Februar fordert die Stiftung jetzt eine Verteuerung von E-Zigaretten, damit diese weniger als Einstiegsprodukte dienen.