Aktionstag Gewerkschaften mobilisieren mit schweizweiten Aktionen gegen Rentenreform Mit landesweiten Aktionen wollen die Gewerkschaften am Samstag gegen die AHV-Reform mobilisieren. Sie befürchten Rentenkürzungen für die Frauen und warnen vor einer weiteren Erhöhung des Rentenalters.

Die Gewerkschaften befürchten, dass die AHV-Reform Rentenkürzungen zur Folge hat. Sie haben für den Samstag schweizweite Aktionen geplant. (Symbolbild) Keystone

In einem Monat stimmt das Volk über die AHV-Reform ab. Der Abstimmungskampf befindet derzeit in seiner heissesten Phase. Am Samstag haben nun die Gegnerinnen und Gegner der Reform – linke Parteien und Gewerkschaften – eine «breite Abstimmungsmobilisierung» geplant mit landesweiten Aktionen, wie der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) mitteilt.

Demnach sind in über 60 Städten und Gemeinden verschiedene Veranstaltungen vorgesehen, die von Flyeraktionen bis zu Podiumsdiskussionen reichen. Den Auftakt dazu hat SEV-Gata, die Gewerkschaft des Bodenpersonals der Luftfahrt, am Freitag mit einer Protestaktion im Bahnhof Bern gemacht.

Die Gewerkschaften warnen davor, dass die Befürworter der Vorlage die Tragweite der Reform «herunterspielen» und die «katastrophale Situation der Frauen im Rentenalter» samt «Rentenkürzungen» verschleiern würden. Angesichts der fortschreitenden Senkung der Pensionskassen-Renten der aktuellen Inflation «eine Rentenkürzung in der AHV besonders unangebracht», heisst es. Darüber hinaus befürchten die Gegner, dass eine Annahme der Reform die Tür für eine weitere Rentenaltererhöhung öffne. (dpo)