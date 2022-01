Aktionsplan Kanton Wallis will LGBTIQ-Personen besser schützen Das Wallis will ein Vorreiterkanton in der Bekämpfung von Diskriminierung werden. Zum Schutz und zur Unterstützung von LGBTIQ+-Personen werden 130'000 Franken eingesetzt.

Der Kanton Wallis investiert in den Diskriminierungsschutz von LGBTIQ+-Personen. (Symbolbild) Keystone

Mit einem Aktionsplan in verschiedenen Bereichen will der Kanton Wallis die Gesundheitsförderung und die Prävention der Diskriminierung von LGBTIQ+-Personen vorantreiben, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Insgesamt würden 130'000 Franken in Massnahmen und eine Sensibilisierungskampagne gegen Homo- und Transphobie investiert.

Wichtiger Teil des Aktionsplans ist laut Mitteilung die Schaffung einer Anlaufstelle, die Sozialberatung für Betroffene und insbesondere für Personen im Transitionsprozess anbietet. Zudem soll die Gesundheitsförderung von LGBTIQ+-Personen gestärkt werden, mit zusätzlichen Geldern sollen unter anderem neue Schulungen entwickelt werden.

Die neuen Massnahmen machten das Wallis zu einem der «Vorreiterkantone im Kampf gegen Diskriminierung», wie es in der Mitteilung weiter heisst. «Dies soll zur Entwicklung von Lebens-, Bildungs- und Arbeitsumgebungen beitragen, die die Vielfalt unterstützen, Sicherheit und einen diskriminierungsfreien Raum gewährleisten.» (agl)