Abstimmungen und Wahlen Hochrechnung: Ja zur «Ehe für alle» ++ Absturz für «99%-Initiative» ++ Stimmrecht auch für Ausländer oder 16-Jährige? Am Sonntag entscheidet das Schweizer Stimmvolk über die «Ehe für alle» und die «99%-Initiative». Dazu gibts kantonale Abstimmungen und Wahlen. Alle Resultate und Reaktionen: Im Abstimmungs-Ticker.

Das Schweizer Stimmvolk war am Sonntag zu den Urnen gerufen. National wurde über zwei Vorlagen entschieden: Das Referendum über die «Ehe für alle» und die «99%-Initiative» der Juso. Keystone

Erste Hochrechnung: 64 Prozent Ja-Stimmen für «Ehe für alle» – «99%-Initiative» kommt auf 34 Prozent

12:38 Uhr

Die erste Hochrechnung der SRG weist auf zwei deutliche Ergebnisse für die beiden eidgenössischen Abstimmungen vom Sonntag: Die «Ehe für alle» erhält demnach an der Urne eine Zustimmung von 64 Prozent und die «99%-Initiative» 34 Prozent, wie gfs.bern auf Twitter schreibt:

Die «99%-Initiative» der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten (Juso) hat beim Stimmvolk also keine Chance: Gemäss der ersten Hochrechnung fällt das Anliegen beim Volk deutlich durch. Nur ein Drittel stimmt der Juso-Initiative zu.

Wie gfs.bern auf Twitter schreibt, beträgt der Fehlerbereich der ersten Hochrechnung der SRG bei beiden Vorlagen +/- 3 Prozent. (sat)

Erste Trendrechnung: Deutliches Ja zur «Ehe für alle» und deutliches Nein zur «99%-Initiative»

12:03 Uhr

Seit 12 Uhr sind auch die letzten Urnen in der Schweiz geschlossen. Nun wird in vielen Turnhallen und Gemeindebüros ausgezählt. Zeitgleich hat das Forschungsinstitut gfs.bern am Sonntagmittag auch seine erste Trendrechnung zu den beiden eidgenössischen Vorlagen präsentiert:

Die ersten Hochrechnungen der SRG zu den beiden eidgenössischen Abstimmungsvorlagen kündigt gfs.bern für 12.30 Uhr an. (sat)

Zwei nationale Vorlagen: «Ehe für alle» und «99%-Initiative» – darum gehts am Abstimmungssonntag

09:00 Uhr

Am heutigen Sonntag, 26. September, stimmen die Schweizer Stimmberechtigten über zwei eidgenössiche Vorlagen ab: Das Referendum über die «Ehe für alle» und die Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» – kurz genannt «99%-Initiative».

Die erste Vorlage hat zum Ziel, die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare zu öffnen und damit Ungleichheiten zu beseitigen. National- und Ständerat haben dieser Änderung im Zivilgesetzbuch im vergangenen Dezember zugestimmt. Ein Komitee, vorwiegend aus Vertretern der SVP und der EDU, hat dagegen erfolgreich das Referendum ergriffen.

Heute werden alle Einkünfte wie Löhne, Renten und Kapitaleinkommen (z.B. Zinsen, Dividenden und Erträge aus Vermietung) voll versteuert. Diese Einkommenssteuern tragen dazu bei, Ungleichheiten in der Bevölkerung abzuschwächen. Aus Sicht der Initianten ist diese Umverteilung aber nicht gerecht genug. Darum fordern die Jusos eine stärkere Besteuerung hoher Kapitaleinkommen. Ab welchem Betrag lassen sie offen.

Was Gegner und Befürworter zu den beiden Vorlagen sagen – und wie die Schweizer Stimmbevölkerung in Umfragen vor dem Abstimmungssonntag über die «Ehe für alle» und die «99%-Initiative» denkt



Klimaschutz in die Verfassung? ++ Wer ersetzt Levrat? ++ Stimmrecht auch für Ausländer oder 16-Jährige?

09:00 Uhr

Letzten Oktober trat Christian Levrat ab als SP-Chef. Nun wird er Post-Präsident – und am Sonntag ist klar, wen Freiburg ins «Stöckli» schickt. Keystone

In mehreren Kantonen, Städten und Gemeinden befindet das Stimmvolk am heutigen Abstimmungssonntag zusätzlich über kantonale oder kommunale Vorlagen. Die wichtigsten im Überblick:

Im Bern entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, ob sie den Klimaschutz als Ziel in ihre Kantonsverfassung schreiben wollen.

entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, ob sie den Klimaschutz als Ziel in ihre Kantonsverfassung schreiben wollen. In Freiburg fällt der Entscheid über die Nachfolge von Christian Levrat: Kann die SP ihren Ständeratssitz mit Carl-Alex Ridoré verteidigen oder erobert die «Mitte» mit Isabelle Chassot ihren vor zwei Jahren verlorenen Sitz zurück? – Klar ist derzeit nur: Ex-SP-Präsident Levrat beginnt im Dezember als neuer Präsident der Post.

fällt der Entscheid über die Nachfolge von Christian Levrat: Kann die SP ihren Ständeratssitz mit Carl-Alex Ridoré verteidigen oder erobert die «Mitte» mit Isabelle Chassot ihren vor zwei Jahren verlorenen Sitz zurück? – Klar ist derzeit nur: Ex-SP-Präsident Levrat beginnt im Dezember als neuer Präsident der Post. Die Urnerinnen und Urner müssen heute entscheiden, ob sie auch Jugendlichen ab 16 Jahren das aktive und passive Stimm- und Wahlrecht zugestehen wollen – als zweiter Kanton nach Glarus.

müssen heute entscheiden, ob sie auch Jugendlichen ab 16 Jahren das aktive und passive Stimm- und Wahlrecht zugestehen wollen – als zweiter Kanton nach Glarus. Um einen Ausbau der Demokratie gehts auch im Kanton Solothurn : Hier entscheidet die Stimmbevölkerung, ob auf Gemeindeebene künftig auch Ausländerinnen und Ausländer mitbestimmen dürfen.

: Hier entscheidet die Stimmbevölkerung, ob auf Gemeindeebene künftig auch Ausländerinnen und Ausländer mitbestimmen dürfen. In Neuenburg müssen die Stimmberechtigten darüber entscheiden, ob der Kanton nebst Katholiken, Reformierten und Christkatholiken neu auch weitere Religionsgemeinschaften anerkennen darf.

Über diese – und viele weitere Entscheidungen in Schweizer Kantonen, Städten und Gemeinden – werden wir Sie am heutigen Sonntag hier in diesem Abstimmungs-Ticker auf dem Laufenden halten.