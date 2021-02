Abstimmungskampf «Verbreitung von falschen Tatsachen»: E-ID-Gegner bereiten Beschwerde vor Die Aussage von Bundesrätin Karin Keller-Sutter, wonach der Kanton Schaffhausen eine E-ID anbieten werde, sei unwahr: E-ID-Gegner Daniel Graf will eine Abstimmungsbeschwerde einreichen.

«Fake News»: Campaigner Daniel Graf wirft dem Bund Falschaussagen im Abstimmungskampf vor. (Archivbild) Keystone

Das Team von Bundesrätin Karin Keller-Sutter habe an der Medienkonferenz vom 14. Januar «eine aktive Rolle» gespielt, um «Fake News gezielt in Umlauf zu bringen». Diesen Vorwurf erhob der Co-Kampagnenleiter des E-ID Referendums, Daniel Graf, am Donnerstag auf Twitter. Er kündigte an, er werde Abstimmungsbeschwerde wegen «Verbreitung falscher Tatsachen» einreichen.

Konkret geht es um die Behauptung, dass der Kanton Schaffhausen seine bestehende E-ID-Lösung im ordentlichen Verfahren anerkennen lassen wolle «und somit als Anbieterin auftreten möchte», wie der Schaffhauser Ständerat Hannes Germann (SVP) an besagter Medienkonferenz gesagt hatte. Germann bezeichnete dies dort als «allgemein bekannt und bestätigt». Keller-Sutter hatte Germanns Aussage aufgenommen und erklärt, jeder könne sich nach Annahme des Gesetzes bei einem Provider seiner Wahl melden: «Das kann also der Kanton Schaffhausen sein», so die Bundesrätin im O-Ton.

Gemäss übereinstimmenden Berichten der Lokalzeitung Schaffhauser AZ und der NZZ stimmt dies nicht: Einen entsprechenden Beschluss der Schaffhauser Regierung gebe es nicht, berichten beide Zeitungen. Graf wirft Keller-Sutter und ihrem Team nun die gezielte Verbreitung von «Fake News» vor.

🔥 @Schaffhauser_AZ deckt auf: Behörden haben zur #eID falsche Informationen verbreitetet. Das Team von Keller-Sutter @EJPD_DFJP_DFGP hat hinter den Kulissen eine aktive Rolle gespielt, die fake news gezielt an der Medienkonferenz 14.1. in Umlauf zu bringen. https://t.co/inwycHiZ6s — Daniel Graf (@dani_graf) February 18, 2021

Die Bundesrätin habe «uns an der Nase herumgeführt», schreibt Graf weiter. Und: «Wir arbeiten an einer Abstimmungsbeschwerde gegen die Verbreitung von falschen Tatsachen.»

Bundesrätin Keller-Sutter hat uns an der Nase herum geführt. Die angekündigte #eID aus Schaffhausen für alle, die keinen digitalen🇨🇭Pass von privaten Unternehmen wollen, ist ein Märchen. Wir arbeiten an einer Abstimmungsbeschwerde gegen die Verbreitung von falschen Tatsachen. https://t.co/MZqN0fHww3 — Daniel Graf (@dani_graf) February 18, 2021

In einem am Freitag publizierten Interview mit dem Blick nahm Keller-Sutter dennoch erneut Bezug auf die Aussage Germanns: «Der Kanton Schaffhausen will seine Lösung ja anerkennen lassen», gab sie dort zu Protokoll.

Über die E-ID wird am 7. März abgestimmt. Weil das Gesetz vorsieht, dass nicht der Staat, sondern private Konsortien die E-ID ausgeben, hat ein breit abgestütztes Komitee das Referendum ergriffen. Die Ankündigung, dass der Kanton Schaffhausen seine E-ID national anerkennen lassen wolle, ist deshalb bedeutsam, weil damit zumindest eine E-ID erhältlich wäre, bei der die persönlichen Daten nicht von einem privaten Provider verwaltet würden. Die Gegner kritisieren, dass bei der vorgesehenen Lösung sensible Daten an private Unternehmen «verscherbelt» würden.