ABSTIMMUNGEN VOM 7. MÄRZ Stimmung ist gekippt: SRG-Umfrage zeigt Pattsituation beim Verhüllungsverbot Ein Nein-Trend fürs E-ID-Gesetz, eine Pattsituation beim Verhüllungsverbot und Zustimmung für das Freihandelsabkommen: Die Vorlagen vom 7. März entwickeln sich gemäss SRG-Umfrage unterschiedlich.

Die Gegner der Burka-Initiative konnten in den vergangenen Wochen Boden gut machen. Keystone

(abi) Wäre bereits am 14. Februar abgestimmt worden, dann wären das Verhüllungsverbot und das Freihandelsabkommen mit Indonesien angenommen und das E-ID-Gesetz abgelehnt worden. Das zeigt eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage, die das Forschungsinstitut GFS Bern im Auftrag der SRG durchgeführt hat. Allerdings hätten alle drei Vorlagen in der Hauptphase des Abstimmungskampfes eine Polarisierung der Meinungsbildung zum Nein hin erfahren.

So sieht das GFS beim Verhüllungsverbot eine «Pattsituation bei Nein-Trend»: Zwar hätten Mitte Februar 49 Prozent für die Initiative gestimmt und 47 Prozent dagegen, allerdings konnte das Nein-Lager Boden gutmachen. Ende Januar wollten noch 56 Prozent für die Burkainitiative stimmen. Damit verlaufe der Trend der Meinungsbildung Richtung Nein.

Deutlicher ist die Sache beim Gesetz über die E-ID: Neu will eine Mehrheit von 54 Prozent «bestimmt» oder «eher» gegen das Gesetz stimmen. Lediglich 42 Prozent wollen ein Ja in die Urne legen. Das Freihandelsabkommen mit Indonesien stösst Mitte Februar auf Zustimmung. 52 Prozent hätten die Vorlage angenommen, 41 Prozent hätten sie abgelehnt. Auch hier konnten die Gegner mit dem breiten Einsetzen des Abstimmungskampfes mehr Boden gut machen als die Befürworter.