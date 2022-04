Abstimmungen Nach Abstimmungsdebakel: Dem Bundesrat winkt dieses Mal ein Dreifach-Sieg Am 15. Mai stimmt das Schweizer Stimmvolk über drei Vorlagen ab. Bei allen sind die Gegner derzeit deutlich im Hintertreffen. Am knappsten scheint der Ausgang noch beim Filmgesetz.

Gegen die Aufstockung der Gelder für die Grenzagentur Frontex wurde erfolgreich das Referendum ergriffen. Keystone

Dreimal Ja. Die erste Welle der SRG-SSR-Trendbefragung zu den Volksabstimmungen vom 15. Mai 2022 vom Forschungsinstitut gfs.bern deuten auf dreifache Zustimmung zu den nationalen Vorlagen vom Mai hin. Sowohl das Filmgesetz, das Transplantationsgesetz und auch die Finanzierung der Frontex fänden derzeit eine Mehrheit beim Stimmvolk. Überall haben die Befürworter und somit auch Bundesrat und Parlamentsmehrheit derzeit einen soliden Vorsprung.

Noch am engsten ist das Rennen gemäss Befragung beim Filmgesetz. Dabei geht es um die sogenannte «Lex Netflix». Die Vorlage zielt auf die grossen Streaminganbieter. Diese sollen jährlich mindestens vier Prozent ihres Umsatzes in der Schweiz in heimisches Filmschaffen investieren und 30 Prozent ihres Angebots für europäische Produktionen reservieren müssen. Dagegen hatten die bürgerlichen Jungparteien das Referendum ergriffen.

Gemäss der Umfrage sprechen sich 59 Prozent der Befragten für die Vorlage aus. 32 Prozent sind dagegen. Noch wollen sich die Demoskopen nicht zu einer Prognose verleiten lassen. «Die Meinungen zu diesem eher neuen Thema sind noch nicht abschliessend gemacht. Entsprechend schwierig ist es, den weiteren Verlauf der Meinungsbildung vorwegzunehmen», heisst es in der Mitteilung vom Freitag. Einzig SVP-nahe und regierungskritische Kreise lehnen die Vorlage mehrheitlich ab. Sogar FDP-Anhängerinnen und Anhänger stimmen dem Filmgesetz zu – die Partei hat die Nein-Parole beschlossen.

Widerspruchslösung ist auf Kurs

Noch etwas mehr Zustimmung findet die Änderung des Transplantationsgesetzes. 63 Prozent der Befragten hätten am 18. März dafür gestimmt. 34 Prozent dagegen. Konkret geht es um die Organspende. Die Schweizer Bevölkerung entscheidet, ob die sogenannte erweiterte Widerspruchslösung eingeführt werden soll oder nicht. Diese sieht vor, dass künftig jede Person zu Lebzeiten festhalten muss, wenn sie alle oder einzelne ihrer Organe nicht spenden will. Ohne diesen Widerspruch dürfen die Organe im Todesfall entnommen werden.

«Aufgrund des komfortablen Vorsprungs der Ja-Seite und der argumentativen Haltungen ist die Annahme des Transplantationsgesetzes wahrscheinlicher als die Ablehnung», schreiben die Meinungsforscher. Auch hier sagten nur SVP-Wählerinnen und SVP-Wähler sowie regierungskritische Kreise Nein. Weiter stellten die Demoskopen eine sinkende Zustimmung mit steigendem Alter fest. «Unter 40-Jährige geben zu drei Vierteln an, für das Transplantationsgesetz zu sein, Pensionierte lediglich zu 56 Prozent», heisst es in der Mitteilung.

Frontex-Geld hat grosse Unterstützung

Noch grösser ist die Ablehnung gemäss Umfrage beim Referendum zur Finanzierung der europäischen Grenzabwehr Frontex. Gerade einmal 29 Prozent hätten Mitte März dagegen votiert. 63 Prozent waren dafür. Die Schweiz soll künftig statt 14 Millionen Franken jährlich neu 61 Millionen an die EU-Grenzschutzagentur Frontex bezahlen. Zudem soll die Schweiz Frontex auch mehr Personal zur Verfügung stellen. Aktivisten, linke Politiker und kirchliche Kreise haben das Referendum gegen diesen Parlamentsentscheid ergriffen. Frontex stand wiederholt in der Kritik wegen Menschenrechtsverletzungen.

Wie gfs.bern vermutet, spielt auch der Krieg in der Ukraine den Befürworter in die Hände: «Argumentativ hat die Ja-Seite bereits den Handlungsbedarf vermitteln können und kann in einer instabilen internationalen Lage überzeugend mit Sicherheitsargumenten argumentieren.» Bisher kämen die ablehnenden Stimmen hauptsächlich aus dem linken Lager. Offen ist derzeit noch, ob auch die SVP die Nein-Parole beschliesst. Sollten sich nicht noch viel ändern, sei eine Annahme der Frontex-Vorlage ein «wahrscheinlicheres Szenario», so gfs.bern.